ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» (далее «Группа») и авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее «Компания») за декабрь и двенадцать месяцев 2016 года.

Основные операционные показатели в январе – декабре 2016 года

За двенадцать месяцев 2016 года Группа «Аэрофлот» перевезла 43,4 млн пассажиров, что на 10,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 29,0 млн пассажиров, что на 11,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании - на 11,6%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании – на 8,9%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 3,2 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,5%, по Компании показатель увеличился на 2,0 п.п. до 81,3%.

Основные операционные показатели в декабре 2016 года

В декабре 2016 года Группа «Аэрофлот» перевезла 3,4 млн пассажиров, что на 16,6% превышает результат за декабрь 2015 года. Количество перевезённых пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот» в декабре 2016 года составило 2,4 млн человек, увеличившись на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» в декабре 2016 года увеличился на 24,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» - на 16,3%. Рост предельного пассажирооборота в декабре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом

2015 года составил 15,8% для Группы и 10,2% для Компании.

На внутренних авиалиниях количество перевезённых пассажиров Группы в декабре 2016 года увеличилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот - на 11,2%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 9,2%, пассажирооборот - на 3,7%, предельный пассажирооборот - на 4,1%.

На международных авиалиниях в декабре 2016 года количество перевезённых пассажиров Группы увеличилось на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 34,5%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 20,3%. Количество перевезённых пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» на международных авиалиниях в декабре 2016 года увеличилось на 21,4%, пассажирооборот увеличился на 23,7%, предельный пассажирооборот – на 13,3%. Положительное влияние на динамику показателей в международном сегменте оказали стабильная макроэкономическая ситуация, увеличение частотности и открытие новых рейсов по полученным допускам на выполнение международных маршрутов, развитие чартерной программы авиакомпанией «Россия», а также развитие международной сети авиакомпанией «Победа».

В результате действия вышеуказанных факторов процент занятости пассажирских кресел в декабре 2016 года увеличился на 5,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 77,3% для Группы «Аэрофлот» и на 4,0 п.п. до 77,2% для авиакомпании «Аэрофлот».

Парк воздушных судов

Группа «Аэрофлот» за двенадцать месяцев 2016 года ввела в эксплуатацию девять лайнеров Boeing 737-800, семь Boeing 747, семь Boeing 777-300ER, шесть SSJ100, один Airbus A319, пять DHC8-Q400, девять Airbus A320 и двенадцать Airbus A321. За этот же период пять самолётов Airbus А319, шесть Airbus А321, четыре Airbus А320, три Boeing 737-500, два Boeing 737-800, один Boeing 767, два Boeing 777-200 и два Ан-148 были выведены из парка. Чистое увеличение парка Группы «Аэрофлот» составило тридцать одно воздушное судно. По состоянию на 31 декабря 2016 года парк Группы «Аэрофлот» насчитывал 289 воздушных судов (без учета одного самолета Ан-24, переданного в аренду).

За двенадцать месяцев 2016 года авиакомпания «Аэрофлот» ввела в эксплуатацию шесть лайнеров Boeing 737-800, два Boeing 777-300ER, шесть SSJ100, 12 Airbus А321 и девять Airbus А320. За этот же период пять самолетов Airbus А319, два Airbus А320 и шесть Airbus А321 были выведены из парка. Чистое увеличение парка авиакомпании «Аэрофлот» составило двадцать два воздушных судна. По состоянию на 31 декабря 2016 года парк авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал 189 воздушных судов.

Операционные показатели Группы «Аэрофлот»

Показатель Декабрь

2016 г. Декабрь

2015 г. Изм. 12 мес. 2016 г. 12 мес. 2015 г. Изм. Пассажиропоток, тыс. чел. 3 429,1 2 940,9 16,6% 43 440,4 39 393,1 10,3% - международные перевозки 1 504,3 1 160,0 29,7% 18 288,8 16 028,4 14,1% - внутренние перевозки 1 924,8 1 780,9 8,1% 25 151,6 23 364,7 7,6% Пассажирооборот, млн пкм 9 004,6 7 261,0 24,0% 112 110,3 97 636,2 14,8% - международные перевозки 5 377,7 3 999,7 34,5% 63 432,4 52 952,7 19,8% - внутренние перевозки 3 626,9 3 261,3 11,2% 48 677,9 44 683,5 8,9% Предельный пассажирооборот, млн ккм 11 648,7 10 061,6 15,8% 137 641,7 124 741,0 10,3% - международные перевозки 7 006,5 5 825,1 20,3% 79 322,0 68 489,5 15,8% - внутренние перевозки 4 642,2 4 236,5 9,6% 58 319,7 56 251,5 3,7% Занятость кресел, % 77,3% 72,2% 5,1 п.п. 81,5% 78,3% 3,2 п.п. - международные перевозки 76,8% 68,7% 8,1 п.п. 80,0% 77,3% 2,7 п.п. - внутренние перевозки 78,1% 77,0% 1,1 п.п. 83,5% 79,4% 4,1 п.п. Перевезено грузов и почты, т 24 697,5 16 444,3 50,2% 205 795,4 156 333,3 31,6% - международные перевозки 13 094,5 7 323,1 78,8% 97 968,5 77 154,5 27,0% - внутренние перевозки 11 603,0 9 121,2 27,2% 107 826,9 79 178,8 36,2% Грузооборот, млн ткм 111,2 69,8 59,3% 917,9 663,0 38,4% - международные перевозки 63,9 35,0 82,6% 468,4 367,1 27,6% - внутренние перевозки 47,3 34,8 35,9% 449,5 295,9 51,9% Тоннокилометраж, млн ткм 921,6 723,3 27,4% 11 007,8 9 450,3 16,5% - международные перевозки 547,8 395,0 38,7% 6 177,3 5 132,8 20,3% - внутренние перевозки 373,8 328,3 13,9% 4 830,5 4 317,5 11,9% Предельный тоннокилометраж, млн ткм 1 431,3 1 221,1 17,2% 16 745,5 15 072,9 11,1% - международные перевозки 865,7 726,9 19,1% 9 732,7 8 452,1 15,2% - внутренние перевозки 565,6 494,2 14,4% 7 012,8 6 620,8 5,9% Коммерческая загрузка, % 64,4% 59,2% 5,2 п.п. 65,7% 62,7% 3,0 п.п. - международные перевозки 63,3% 54,3% 9,0 п.п. 63,5% 60,7% 2,8 п.п. - внутренние перевозки 66,1% 66,4% (0,3 п.п.) 68,9% 65,2% 3,7 п.п. Количество рейсов 27 420 25 876 6,0% 331 853 323 832 2,5% - международные перевозки 11 220 10 174 10,3% 135 900 128 779 5,5% - внутренние перевозки 16 200 15 702 3,2% 195 953 195 053 0,5% Налет по парку, часов 75 284 69 254 8,7% 911 775 859 605 6,1%



Операционные показатели авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии»