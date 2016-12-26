Аэрофлот в январе-ноябре увеличил перевозку пассажиров на 10,6%
26.12.2016, 16:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» (далее «Группа») и авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее «Компания») за ноябрь и одиннадцать месяцев 2016 года.
Основные операционные показатели в январе – ноябре 2016 года
За одиннадцать месяцев 2016 года Группа «Аэрофлот» перевезла 40,0 млн пассажиров, что на 9,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 26,6 млн пассажиров, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании - на 11,2%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании – на 8,7%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 3,0 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,8%, по Компании показатель увеличился на 1,7 п.п. до 81,6%.
Основные операционные показатели в ноябре 2016 года
В ноябре 2016 года Группа «Аэрофлот» перевезла 3,3 млн пассажиров, что на 13,2% превышает результат за ноябрь 2015 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот» в ноябре 2016 года составило 2,3 млн человек, увеличившись на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» в ноябре 2016 года увеличился на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» - на 11,6%. Рост предельного пассажирооборота в ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
2015 года составил 13,3% для Группы и 8,9% для Компании.
На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в ноябре 2016 года увеличилось на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот - на 9,4%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 7,7%, пассажирооборот снизился на 0,6%, предельный пассажирооборот увеличился на 1,6%.
На международных авиалиниях в ноябре 2016 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 24,5%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 15,6%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» на международных авиалиниях в ноябре 2016 года увеличилось на 16,4%, пассажирооборот увеличился на 18,5%, предельный пассажирооборот – на 12,5%. Положительное влияние на динамику показателей в международном сегменте оказали стабильная макроэкономическая ситуация, увеличение частотности и открытие новых рейсов по полученным допускам на выполнение международных маршрутов, развитие чартерной программы авиакомпанией «Россия», а также развитие международной сети авиакомпанией «Победа».
В результате действия вышеуказанных факторов процент занятости пассажирских кресел в ноябре 2016 года увеличился на 3,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 77,7% для Группы «Аэрофлот» и на 1,9 п.п. до 77,7% для авиакомпании «Аэрофлот».
Парк воздушных судов
Группа «Аэрофлот» за одиннадцать месяцев 2016 года ввела в эксплуатацию восемь лайнеров Boeing 737-800, семь Boeing 747, семь Boeing 777-300ER, шесть SSJ100, один Airbus A319, пять DHC 8-Q400, девять Airbus A320 и 12 Airbus A321. За этот же период пять самолетов Airbus А319, шесть Airbus А321, три Airbus А320, три Boeing 737-500, один Boeing 737-800, один Boeing 767, один Boeing 777-200 и два Ан-148 были выведены из парка. Чистое увеличение парка Группы «Аэрофлот» составило 33 воздушных судна. По состоянию на 30 ноября 2016 года парк Группы «Аэрофлот» насчитывал 291 воздушное судно (без учета одного самолета Ан-24, переданного в аренду).
За одиннадцать месяцев 2016 года авиакомпания «Аэрофлот» ввела в эксплуатацию шесть лайнеров Boeing 737-800, два Boeing 777-300ER, шесть SSJ100, двенадцать Airbus А321 и девять Airbus А320. За этот же период пять самолетов Airbus А319, один Airbus А320 и шесть Airbus А321 были выведены из парка. Чистое увеличение парка авиакомпании «Аэрофлот» составило 23 воздушных судна. По состоянию на 30 ноября 2016 года парк авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал 190 воздушных судов.
Основные операционные показатели в январе – ноябре 2016 года
За одиннадцать месяцев 2016 года Группа «Аэрофлот» перевезла 40,0 млн пассажиров, что на 9,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 26,6 млн пассажиров, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании - на 11,2%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании – на 8,7%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 3,0 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,8%, по Компании показатель увеличился на 1,7 п.п. до 81,6%.
Основные операционные показатели в ноябре 2016 года
В ноябре 2016 года Группа «Аэрофлот» перевезла 3,3 млн пассажиров, что на 13,2% превышает результат за ноябрь 2015 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот» в ноябре 2016 года составило 2,3 млн человек, увеличившись на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» в ноябре 2016 года увеличился на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» - на 11,6%. Рост предельного пассажирооборота в ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
2015 года составил 13,3% для Группы и 8,9% для Компании.
На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в ноябре 2016 года увеличилось на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот - на 9,4%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 7,7%, пассажирооборот снизился на 0,6%, предельный пассажирооборот увеличился на 1,6%.
На международных авиалиниях в ноябре 2016 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 24,5%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 15,6%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» на международных авиалиниях в ноябре 2016 года увеличилось на 16,4%, пассажирооборот увеличился на 18,5%, предельный пассажирооборот – на 12,5%. Положительное влияние на динамику показателей в международном сегменте оказали стабильная макроэкономическая ситуация, увеличение частотности и открытие новых рейсов по полученным допускам на выполнение международных маршрутов, развитие чартерной программы авиакомпанией «Россия», а также развитие международной сети авиакомпанией «Победа».
В результате действия вышеуказанных факторов процент занятости пассажирских кресел в ноябре 2016 года увеличился на 3,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 77,7% для Группы «Аэрофлот» и на 1,9 п.п. до 77,7% для авиакомпании «Аэрофлот».
Парк воздушных судов
Группа «Аэрофлот» за одиннадцать месяцев 2016 года ввела в эксплуатацию восемь лайнеров Boeing 737-800, семь Boeing 747, семь Boeing 777-300ER, шесть SSJ100, один Airbus A319, пять DHC 8-Q400, девять Airbus A320 и 12 Airbus A321. За этот же период пять самолетов Airbus А319, шесть Airbus А321, три Airbus А320, три Boeing 737-500, один Boeing 737-800, один Boeing 767, один Boeing 777-200 и два Ан-148 были выведены из парка. Чистое увеличение парка Группы «Аэрофлот» составило 33 воздушных судна. По состоянию на 30 ноября 2016 года парк Группы «Аэрофлот» насчитывал 291 воздушное судно (без учета одного самолета Ан-24, переданного в аренду).
За одиннадцать месяцев 2016 года авиакомпания «Аэрофлот» ввела в эксплуатацию шесть лайнеров Boeing 737-800, два Boeing 777-300ER, шесть SSJ100, двенадцать Airbus А321 и девять Airbus А320. За этот же период пять самолетов Airbus А319, один Airbus А320 и шесть Airbus А321 были выведены из парка. Чистое увеличение парка авиакомпании «Аэрофлот» составило 23 воздушных судна. По состоянию на 30 ноября 2016 года парк авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал 190 воздушных судов.