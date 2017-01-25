Аэропорт "Бегишево" увеличивает пассажиропоток
25.01.2017, 11:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За первые две недели года в АО «Аэропорт «Бегишево», дочернем предприятии «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех), зафиксирована положительная динамика пассажиропотока.
С 31 декабря 2016 г. по 15 января 2017 г. международный аэропорт «Бегишево» обслужил 21 955 пассажиров. По сравнению с первыми неделями 2016 года в наступившем году пассажирский трафик увеличился: на внутренних рейсах рост составил 68%, на международных рейсах – 15%. Из «Бегишево» в эти дни вылетело 11 682 человека, а прилетело 10 273 человека.
Максимальная нагрузка по отправке пассажиров из аэропорта зафиксирована 11 января 2017 года. В этот день осуществлено 11 рейсов, в ходе которых было перевезено 1 099 человек. Пиковым днём для возврата пассажиров стало 4 января 2017 года, в этот день услугами данных рейсов воспользовались 954 человека. Всего в столицу за период с 31.12.2016 по 15.01.2017 год было выполнено 77 рейсов.
С 31 декабря 2016 г. по 15 января 2017 г. международный аэропорт «Бегишево» обслужил 21 955 пассажиров. По сравнению с первыми неделями 2016 года в наступившем году пассажирский трафик увеличился: на внутренних рейсах рост составил 68%, на международных рейсах – 15%. Из «Бегишево» в эти дни вылетело 11 682 человека, а прилетело 10 273 человека.
Максимальная нагрузка по отправке пассажиров из аэропорта зафиксирована 11 января 2017 года. В этот день осуществлено 11 рейсов, в ходе которых было перевезено 1 099 человек. Пиковым днём для возврата пассажиров стало 4 января 2017 года, в этот день услугами данных рейсов воспользовались 954 человека. Всего в столицу за период с 31.12.2016 по 15.01.2017 год было выполнено 77 рейсов.