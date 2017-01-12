Аэропорт Остафьево в Москве увеличит площади
12.01.2017, 15:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ещё один ангар построят для аэропорта Остафьево. Новый объект для обслуживания воздушных судов займёт площадь 2,4 тысячи квадратных метров по адресу: поселение Рязановское, вблизи села Остафьева (ТиНАО). Заявку на оформление градостроительного плана земельного участка одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.
Новый ангар войдёт в состав существующей инфраструктуры аэропорта Остафьево — первого в Москве и пока единственного в России международного аэропорта бизнес-авиации. Он имеет класс В по действующей в России классификации аэродромов гражданской авиации. По стандарту Международной организации гражданской авиации (ICAO) аэродром соответствует кодовому обозначению 4D.
Аэропорт имеет право эксплуатировать воздушные суда Як-40, Як-42, Ту-134, АН-12, АН-24, АН-74, Ил-18, Falcon и другие типы судов третьего и четвёртого классов, а также вертолёты всех типов круглый год в дневное и ночное время. Сейчас он обслуживает самолёты Falcon, Як-42, Як-40, Ан-74, С-550, вертолёты Ми-2, Ми-8, Ка-26, ЕС-120В, ЕС-130, AS-355.
Остафьево получило статус международного аэропорта в 2007 году. Тогда же здесь открылись центры технического обслуживания вертолётов Eurocopter и самолётов бизнес-авиации.
Новый ангар войдёт в состав существующей инфраструктуры аэропорта Остафьево — первого в Москве и пока единственного в России международного аэропорта бизнес-авиации. Он имеет класс В по действующей в России классификации аэродромов гражданской авиации. По стандарту Международной организации гражданской авиации (ICAO) аэродром соответствует кодовому обозначению 4D.
Аэропорт имеет право эксплуатировать воздушные суда Як-40, Як-42, Ту-134, АН-12, АН-24, АН-74, Ил-18, Falcon и другие типы судов третьего и четвёртого классов, а также вертолёты всех типов круглый год в дневное и ночное время. Сейчас он обслуживает самолёты Falcon, Як-42, Як-40, Ан-74, С-550, вертолёты Ми-2, Ми-8, Ка-26, ЕС-120В, ЕС-130, AS-355.
Остафьево получило статус международного аэропорта в 2007 году. Тогда же здесь открылись центры технического обслуживания вертолётов Eurocopter и самолётов бизнес-авиации.