ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аэропорт Пулково в период новогодних праздников с 24 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. обслужил 595 935 пассажиров, что на 25% превышает показатель за аналогичный период 2015 г.



Самые загруженные дни пришлись на 30 декабря и 8 января, когда Пулково принял 44 586 и 45 006 пассажиров соответственно. Самыми востребованными российскими направлениями в праздничные дни стали Москва, Сочи и Ростов-на-Дону. Наибольшей популярностью среди зарубежных пунктов пользовались Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Прага.