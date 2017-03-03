ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Расписание аэропорта Пулково в период весенне-летней навигации 2017 г. пополнят новые рейсы в российские и зарубежные города. Возобновятся перелёты по традиционным сезонным маршрутам, а также направлениям, впервые открытым летом 2016 г. Ключевые новинки предстоящего сезона управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» представила туристическому сообществу Санкт-Петербурга 3 марта 2017 г.

Новым направлением маршрутной сети воздушной гавани города на Неве в наступающем сезоне станет итальянская Катания, регулярные рейсы куда с июня будет выполнять Alitalia. Авиакомпания Ellinair добавит в географию полётов из Санкт-Петербурга своё пятое направление — греческую Кавалу. «Уральские авиалинии» в мае приступят к выполнению регулярных рейсов в грузинский Кутаиси.

Авиакомпания «РусЛайн» с 1 июня будет осуществлять перевозки из Санкт-Петербурга в Берген, а также намерена расширить свою маршрутную сеть из Пулково за счёт ряда новых европейских направлений, в том числе новых для аэропорта. Возобновятся перелеты в Шанхай (China Eastern Airlines), Загреб (Croatia Airlines), Белград (Air Serbia), открытые из Пулково летом 2016 г. Кроме того, будут выполняться традиционные сезонные рейсы в города Греции (Aegean Airlines, Ellinair), Сеул (Korean Air), Брюссель (Brussels Airlines) и другие.

Многие перевозчики также планируют нарастить своё присутствие на рынке Санкт-Петербурга за счёт увеличения частот и открытия рейсов в новые для себя пункты. Среди новинок — удвоение числа перелётов KLM в Амстердам (с 7 до 14 в неделю) и увеличение почти на треть рейсов Finnair в Хельсинки (с 14 до 20 в неделю). Также пассажиров Пулково ожидает открытие перелетов UTair в Самару и Минеральные Воды, S7 — в Брянск, Калининград и Берлин, «Нордавиа» — в Волгоград, Воронеж, Казань, «ВИМ-Авиа» — по ряду азиатских и российских направлений.

Базовый перевозчик аэропорта Пулково авиакомпания «Россия» в наступающем сезоне возобновит регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью (Турция), планирует увеличить количество рейсов по таким европейским направлениям, как Барселона, Бургас, Варна, Вена, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Рим. Среди новых чартерных рейсов в расписании появятся Подгорица (Черногория) и Пардубице (Чехия).