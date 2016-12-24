Аэропорт Внуково встречает пассажиров, прилетающих на главную ёлку страны
24.12.2016, 12:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международный аэропорт Внуково в преддверии Нового 2017 года организует встречу детей, которые по традиции прибывают в Москву на общероссийскую новогоднюю ёлку в Кремле. Внуково встречает юных пассажиров из Тюмени, Ноябрьска, Ханты-Мансийска, Мурманска, Нарьян-Мара, Якутска и Хабаровска. Всего ожидается прибытие более 260 ребят со всех уголков страны.
Специально для обслуживания маленьких пассажиров в аэропорту Внуково создан специальный штаб под руководством генерального директора аэропорта Александрова Василия Егоровича. В задачи штаба входит контроль за тем, чтобы пребывание юных путешественников в аэропорту Внуково было максимально комфортным и приятным.
Сотрудники аэропорта Внуково окружат юных пассажиров и сопровождающих персональной заботой и вниманием, а также обеспечат специальное прохождение формальностей и получение багажа.
В канун новогодних праздников будут обеспечены дополнительные меры авиационной безопасности.
Общероссийская новогодняя ёлка состоится в Государственном Кремлевском дворце 26 декабря.
Специально для обслуживания маленьких пассажиров в аэропорту Внуково создан специальный штаб под руководством генерального директора аэропорта Александрова Василия Егоровича. В задачи штаба входит контроль за тем, чтобы пребывание юных путешественников в аэропорту Внуково было максимально комфортным и приятным.
Сотрудники аэропорта Внуково окружат юных пассажиров и сопровождающих персональной заботой и вниманием, а также обеспечат специальное прохождение формальностей и получение багажа.
В канун новогодних праздников будут обеспечены дополнительные меры авиационной безопасности.
Общероссийская новогодняя ёлка состоится в Государственном Кремлевском дворце 26 декабря.