ОРЕАНДА-НОВОСТИ Аэропорт Якутска будет реконструирован. Проект реконструкции и технического перевооружения аэропорта Якутска одобрен Главгосэкспертизой России.



По итогам рассмотрения Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту реконструкции и технического перевооружения единственного в мире аэропорта-полигона для испытаний новой авиационной техники в условиях низких температур.



Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для её подготовки, сообщили ЯСИА в пресс-службе Главгосэкспертизы.



Годовой пассажиропоток аэропорта Якутска составляет почти 900 тысяч человек. При этом сегодня он - единственный международный аэропорт в республике.



Якутский аэропорт используется и как запасной аэродром для технической посадки, дозаправки и технического обслуживания самолётов на кроссполярных, трансполярных и транссибирских международных воздушных трассах.



Условия для строительства в регионе непростые: мощность вечномёрзлых пород в районе аэропорта составляет более 200 метров, и работы будут вестись с сохранением мёрзлого состояния грунтов.



Цель реконструкции и технического перевооружения якутского аэропорта - увеличение площади контролируемого воздушного пространства и обеспечение контроля над ним путём создания элементов единой автоматизированной радиолокационной системы.



В процессе работ будут реконструированы и технически перевооружены комплекс средств управления воздушным движением, радиотехническим обеспечением полётов и электросвязи аэропорта Якутск, включая оснащение радиомаячной системой посадки, приёмо-передающим радиоцентром и комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства. Кроме того, аэропорт будет оборудован комплексным тренажёром и тренажёром типа «Вышка», системой коммутации речевых сообщений, учебным классом.