ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Базэл Аэро», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает о результатах производственной деятельности аэропортов в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике в январе-июле 2017 года. Прирост пассажиропотока за этот период составил 10% в сравнении с показателями 7 месяцев 2016 года.

Пассажиропоток в аэропортах «Базэл Аэро» (Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик) за 7 месяцев 2017 года составил 6 005 953 человек. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2016 года, когда аэропорты обслужили 5 447 726 пассажира. При этом, на внутренних направлениях авиакомпании перевезли через аэропорты Краснодарского края 5 543 288 человек (прирост 7% в сравнении с 7 месяцами 2016 года), на международных – 462 665 (на 76% больше, чем в январе-июле прошлого года).

Количество самолетовылетов за отчетный период составило 26 206 операций, что на 10% больше, чем в январе-июле 2016 года. Объем обработанных грузов и почты превысил 7821 т (+7%).

За 7 месяцев 2017 года в Международном аэропорту Сочи обслужено 3 214 343 человек (+9% к аналогичному периоду 2016 года). Услугами авиакомпаний на внутренних рейсах воспользовались более 3 115 000 пассажиров (+8%), на международных – более 99 000 (+54%).

Международный аэропорт Краснодар в январе-июле текущего года обслужил 1 910 988 человек (на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Количество пассажиров на внутренних направлениях составило около 1 549 000 человек (+9% к январю-июлю прошлого года), на международных – более 362 000 (+84%).

Международный аэропорт Анапа в январе-июле текущего года обслужил около 721 000 человек (-5% в сравнении с тем же периодом 2016 года).

Аэропорт Геленджик за 7 месяцев 2017 года обслужил около 160 000 пассажиров (+18%).