AirBaltic запускает регулярные пассажирские перевозки из Казани в Ригу
10.02.2017, 11:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 апреля новый партнёр Международного аэропорта «Казань» - латвийская авиакомпания airBaltic- запускает регулярные пассажирские перевозки по маршруту Рига – Казань – Рига. Полёты будут выполняться два раза в неделю.
Для выполнения перевозок планируется задействовать 120-местные воздушные суда Boeing 737. Экипаж авиакомпании владеет тремя языками, что избавит от возможных неудобств наших соотечественников.
Стоимость билета в одну сторону от 109 EUR, включая все налоги и сборы.
Для выполнения перевозок планируется задействовать 120-местные воздушные суда Boeing 737. Экипаж авиакомпании владеет тремя языками, что избавит от возможных неудобств наших соотечественников.
Стоимость билета в одну сторону от 109 EUR, включая все налоги и сборы.