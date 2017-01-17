Архитекторы из 9-ти стран участвуют в конкурсе на лучший дизайн станций столичного метро
17.01.2017, 13:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Архитекторы подали 56 заявок на конкурс на лучший дизайн трёх новых станций метро. Разрабатывать облик «Шереметьевской», «Ржевской» и «Стромынки» хотят команды из России, Великобритании, Латвии, Италии, Армении, Аргентины, Португалии, Венгрии, Германии.
Конкурс стартовал 15 ноября. По его условиям в каждой заявке архитекторы должны были визуализировать ключевые идеи оформления станций. Кроме того, им пришлось предоставить портфолио команды.
Финалисты второго этапа станут известны 24 января. По итогам голосования жюри в финал выйдут 15 команд, которые будут работать над детализацией своих предложений по трём станциям. Этот этап продлится до 13 марта, а победителей назовут 4 апреля.
В жюри под председательством заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина вошли главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарёв, начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.
Принимать решения им помогают российские и зарубежные эксперты в сфере архитектуры и городского развития: основатель студии ОN-A Arquitectura и архитектор станции метрополитена Drassenes в Барселоне Эдуардо Гутьеррес, основатель архитектурной мастерской Buro Moscow и автор лучшей концепции облика станции «Терехово» Ольга Алексакова и другие.
По словам Сергея Кузнецова, темпы строительства метро в Москве выходят на рекордный уровень: в прошлом году введено пять станций, а в ближайшее время на Солнцевской линии откроется ещё три.
«Мы будем проводить конкурсы на регулярной основе. Нынешний — уже третий по счёту — проводится на станции Третьего пересадочного контура, который будет построен в Москве к 2020 году. Наша задача — привлечь максимально широкий круг бюро, посмотреть разные, неожиданные решения и в итоге получить яркие проекты, достойные уникальной архитектурной традиции столичной подземки», — рассказал Сергей Кузнецов.
Станции Третьего пересадочного контура, для которых архитекторы разрабатывают дизайн, войдут в состав северо-восточного участка новой ветки.
«Шереметьевская» появится на пересечении Сущёвского Вала и 2-й улицы Марьиной Рощи, с неё можно будет попасть на станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии.
У «Ржевской» сделают два вестибюля с выходами на одноимённую платформу и на Рижскую площадь. Это ближайшая к Кремлю станция Третьего пересадочного контура, с которой удастся пересесть на станцию «Рижская» оранжевой ветки метро.
Со «Стромынки» пассажиры будут выходить к главному входу парка «Сокольники». Здесь появится пересадка на станцию «Сокольники» красной ветки метро.
Конкурс стартовал 15 ноября. По его условиям в каждой заявке архитекторы должны были визуализировать ключевые идеи оформления станций. Кроме того, им пришлось предоставить портфолио команды.
Финалисты второго этапа станут известны 24 января. По итогам голосования жюри в финал выйдут 15 команд, которые будут работать над детализацией своих предложений по трём станциям. Этот этап продлится до 13 марта, а победителей назовут 4 апреля.
В жюри под председательством заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина вошли главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарёв, начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.
Принимать решения им помогают российские и зарубежные эксперты в сфере архитектуры и городского развития: основатель студии ОN-A Arquitectura и архитектор станции метрополитена Drassenes в Барселоне Эдуардо Гутьеррес, основатель архитектурной мастерской Buro Moscow и автор лучшей концепции облика станции «Терехово» Ольга Алексакова и другие.
По словам Сергея Кузнецова, темпы строительства метро в Москве выходят на рекордный уровень: в прошлом году введено пять станций, а в ближайшее время на Солнцевской линии откроется ещё три.
«Мы будем проводить конкурсы на регулярной основе. Нынешний — уже третий по счёту — проводится на станции Третьего пересадочного контура, который будет построен в Москве к 2020 году. Наша задача — привлечь максимально широкий круг бюро, посмотреть разные, неожиданные решения и в итоге получить яркие проекты, достойные уникальной архитектурной традиции столичной подземки», — рассказал Сергей Кузнецов.
Станции Третьего пересадочного контура, для которых архитекторы разрабатывают дизайн, войдут в состав северо-восточного участка новой ветки.
«Шереметьевская» появится на пересечении Сущёвского Вала и 2-й улицы Марьиной Рощи, с неё можно будет попасть на станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии.
У «Ржевской» сделают два вестибюля с выходами на одноимённую платформу и на Рижскую площадь. Это ближайшая к Кремлю станция Третьего пересадочного контура, с которой удастся пересесть на станцию «Рижская» оранжевой ветки метро.
Со «Стромынки» пассажиры будут выходить к главному входу парка «Сокольники». Здесь появится пересадка на станцию «Сокольники» красной ветки метро.