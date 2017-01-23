ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", пополнила авиапарк третьим самолётом для местных перевозок DHC-6 Twin Otter 400. Новое воздушное судно с бортовым номером RA-67285 под управлением пилотов авиакомпании 19 января 2017 года выполнило посадку в аэропорту Владивостока, завершив многодневный перегоночный полёт из Швейцарии.

В рамках программы развития региональных авиаперевозок в ДФО, в сотрудничестве с администрацией Приморского края, "Аврора" выполняет в Приморье девять регулярных внутрикраевых рейсов на 19-местных самолётах DHC-6: из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Преображение, Дальнереченск, Дальнегорск, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку.

Увеличение парка самолётов DHC-6 позволит "Авроре" существенно расширить географию полётов и увеличить частоту рейсов. Так, начиная с февраля, в планах авиакомпании открыть новые региональные рейсы в Хабаровск из Дальнереченска и Кавалерово. В Приморском крае частота полётов по маршруту Владивосток - Кавалерово будет увеличена до 10 рейсов в неделю; рейсы Владивосток - Дальнегорск и Владивосток - Терней станут ежедневными; количество рейсов Владивосток - Дальнереченск и Терней - Светлая - увеличится до 4 раз в неделю.

АО "Авиакомпания "Аврора"" создана руководством ПАО "Аэрофлот" в 2013 г. по поручению Правительства Российской Федерации. Входит в группу компаний "Аэрофлот". В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 24 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6. "Аврора" обладает подтверждённым сертификатом аудита IOSA. На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в города: Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Нерюнгри. Также самолёты авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и в Приморском крае.