ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "Авиакомпания "Аврора"", входящая в группу компаний "Аэрофлот", пополнила парк очередным воздушным судном Q400.

Это пятая по счёту машина данного типа в парке "Авроры". Самолёт получен согласно стратегии развития парка воздушных судов и маршрутной сети авиакомпании. На данном типе воздушного судна планируется выполнять полёты на внутрирегиональных и межрегиональных линиях с невысоким пассажиропотоком. С получением нового лайнера авиакомпания успешно завершила программу пополнения парка воздушными судами этого типа в среднесрочной перспективе.

Воздушное судно Q400 - двухмоторный турбовинтовой самолёт для линий средней протяжённости. Q400 является одним из самых быстрых самолётов, его крейсерская скорость - 667 км/ч, дальность полёта - 2 532 км. Комплектация воздушных судов Bombardier Q400 предусматривает 70-78 пассажирских кресел. В авиакомпании "Аврора" будут эксплуатироваться самолёты на 70 кресел, с увеличенным багажным отсеком.

АО "Авиакомпания "Аврора"" создана руководством ПАО "Аэрофлот" в 2013 г. по поручению Правительства Российской Федерации. Входит в группу компаний "Аэрофлот". В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 23 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и два внутрирегиональных самолёта DHC-6. "Аврора" обладает подтверждённым сертификатом аудита IOSA. На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в города: Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Нерюнгри. Также самолёты авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и в Приморском крае.