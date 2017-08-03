ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько провёл рабочую встречу по вопросам лётных кадров с генеральным директором АО "Авиакомпания "Аврора" Константином Сухоребриком и заместителем председателя Правительства Сахалинской области Дмитрием Нестеровым.

В рамках исполнения поручений президента Российской Федерации по развитию авиации Дальнего Востока стороны обсудили планы по созданию на Сахалине учебно-тренировочной базы для подготовки лётных кадров для местных и региональных авиалиний.

Уже в этом году планируется начать работу по созданию всей необходимой инфраструктуры для обучения курсантов средних и высших учебных заведений гражданской авиации, подведомственных Росавиации, полётам в особых условиях Дальнего Востока. На базе авиакомпании "Аврора" с использованием воздушных судов перевозчика курсанты смогут получить необходимые знания и опыт производства полётов на аэродромы и посадочные площадки Дальневосточного региона. Для реализации этого проекта авиакомпания "Аврора" и Правительство Сахалинской области намерены развивать учебно-тренировочную инфраструктуру, приобретать необходимую тренажёрную технику, а также проработать вопросы создания необходимых социальных условий и материального стимулирования для работы молодых пилотов на Дальнем Востоке.

Стороны договорились о том, что в рамках проведения Дальневосточного экономического форума, который состоится 6-7 сентября во Владивостоке, между Росавиацией, Правительством Сахалинской области и авиакомпанией "Аврора", входящей в группу компаний "Аэрофлот", будет подписано Соглашение о сотрудничестве в целях подготовки авиационного персонала для развития авиации Дальнего Востока.

- Самое важное, на наш взгляд, это открытие на Сахалине собственного учебно-тренировочного комплекса для обучения пилотов работе на региональных воздушных судах местных авиалиний. Такого центра нет в России, только за рубежом. Если нам удастся осуществить задуманное, то, к примеру, ребята с Санкт-Петербургского университета гражданской авиации могли бы проходить стажировку здесь, - сказал генеральный директор авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик.