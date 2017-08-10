Авиакомпания Buta Airways запустит рейсы в Баку из Казани
10.08.2017, 16:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 1 сентября 2017 года рейсы авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары» (Azal) по направлению Баку-Казань-Баку будут выполняться авиакомпанией Buta Airways.
Buta Airways – недавно созданная бюджетная авиакомпания, находящаяся в структуре ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (Azal). Авиаперевозчик базируется в бакинском аэропорту Гейдар Алиев.
Полёты будут выполняться на 106-местных воздушных судах Embraer 190, средний возраст которых всего 2 года.
Воспользоваться рейсами жители Татарстана и ближайших регионов могут по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Buta Airways – недавно созданная бюджетная авиакомпания, находящаяся в структуре ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (Azal). Авиаперевозчик базируется в бакинском аэропорту Гейдар Алиев.
Полёты будут выполняться на 106-местных воздушных судах Embraer 190, средний возраст которых всего 2 года.
Воспользоваться рейсами жители Татарстана и ближайших регионов могут по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Источник: http://kazan.aero