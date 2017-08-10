ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 1 сентября 2017 года рейсы авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары» (Azal) по направлению Баку-Казань-Баку будут выполняться авиакомпанией Buta Airways.

Buta Airways – недавно созданная бюджетная авиакомпания, находящаяся в структуре ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (Azal). Авиаперевозчик базируется в бакинском аэропорту Гейдар Алиев.

Полёты будут выполняться на 106-местных воздушных судах Embraer 190, средний возраст которых всего 2 года.

Воспользоваться рейсами жители Татарстана и ближайших регионов могут по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.