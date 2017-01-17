Авиакомпания "Россия" стала крупнейшим перевозчиком во Внуково
17.01.2017, 16:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авиакомпания «Россия» впервые стала лидером по объему пассажирских перевозок в московском аэропорту Внуково.
С 1 по 8 января 2017 года «Россия» перевезла через базовый для компании аэропорт Внуково почти 100 тыс. пассажиров. Наиболее востребованными в период новогодних праздников стали российские направления: Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь, а также международные ? курорты Таиланда (Бангкок и Пхукет), Индии (Гоа) и Доминиканской республики (Пунта-Кана).
Первый рейс в аэропорт Внуково авиакомпания выполнила в 2004 году из Санкт-Петербурга. В соответствии со стратегией развития, в марте 2016 года «Россия» сделала Внуково одним из базовых аэропортов. Уже в июне 2016 года из московского аэропорта авиакомпания выполнила первый в своей истории регулярный прямой рейс на Дальний Восток, география полетов из московского аэропорта была дополнена популярными курортами Азии и Центральной Америки. Сейчас «Россия» выполняет из Внуково порядка 140 парных рейсов в неделю.
С 1 по 8 января 2017 года «Россия» перевезла через базовый для компании аэропорт Внуково почти 100 тыс. пассажиров. Наиболее востребованными в период новогодних праздников стали российские направления: Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь, а также международные ? курорты Таиланда (Бангкок и Пхукет), Индии (Гоа) и Доминиканской республики (Пунта-Кана).
Первый рейс в аэропорт Внуково авиакомпания выполнила в 2004 году из Санкт-Петербурга. В соответствии со стратегией развития, в марте 2016 года «Россия» сделала Внуково одним из базовых аэропортов. Уже в июне 2016 года из московского аэропорта авиакомпания выполнила первый в своей истории регулярный прямой рейс на Дальний Восток, география полетов из московского аэропорта была дополнена популярными курортами Азии и Центральной Америки. Сейчас «Россия» выполняет из Внуково порядка 140 парных рейсов в неделю.