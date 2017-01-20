Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" запускает рейсы из Казани в Новый Уренгой и Сургут
20.01.2017, 14:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» дает старт новым направлениям в Казани. Так, 20 января в пятницу в сетке полетов появится маршрут Казань-Сургут-Казань, стоимость авиабилета в одну сторону составит 5 730 руб.
С 6 февраля рейсы будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.
С 1 февраля по средам и субботам стартует направление Казань-Новый Уренгой-Казань, стоимость авиабилетов составит 5 730 руб.
С 6 февраля рейсы будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.
С 1 февраля по средам и субботам стартует направление Казань-Новый Уренгой-Казань, стоимость авиабилетов составит 5 730 руб.