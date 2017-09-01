Белавиа увеличивает норму бесплатного провоза багажа до 23 кг. С 29 октября 2017 г. авиакомпания "Белавиа" перейдёт с весовой концепции оформления багажа на систему количества мест.

Изменения касаются правил перевозки регистрируемого багажа, который сдаётся в багажное отделение при регистрации на рейс.

Согласно новой концепции каждый пассажир авиакомпании "Белавиа" с 29 октября 2017 г. будет иметь право бесплатно перевезти:

В бизнес классе -2 места багажа, весом не более 32 кг каждое;

В экономическом классе -1 место багажа весом не более 23 кг;

Дети от 2 до 12 лет - такая же норма провоза регистрируемого багажа, как для взрослых пассажиров;

Младенцы (0-2 лет) - 1 место не более 10 кг + 1 детская складная прогулочная коляска или 1 переносная люлька, или 1 детское автомобильное кресло.

Участникам элитных уровней программы Белавиа Лидер дополнительно к норме бесплатного провоза багажа можно будет провозить ещё одно место: для участников золотого уровня программы лояльности - до 32 кг, серебряного - до 23 кг.

Таким образом, пассажир может провезти в экономическом классе обслуживанию одну сумку/коробку багажа весом не более 23 кг. В случае если у него 2 сумки по 10 кг, пассажиру предложат либо упаковать вещи в одну сумку, либо пассажир должен будет заплатить за второе место багажа 50 евро. В случае, если чемодан пассажира эконом класса будет весить от 24 до 32 кг пассажиру также будет необходимо заплатить 50 евро.

В салон самолёта пассажирам экономического класса по-прежнему разрешается брать ручную кладь весом до 8 кг, пассажирам бизнес класса - до 12 кг. Согласно новой концепции количество мест ручной клади для пассажиров экономического и бизнес класса предусматривает одно место.

"Новый порядок провоза багажа позволит клиенту авиакомпании сэкономить в случае перевеса или необходимости провоза второго чемодана. Например, если пассажиру необходимо провезти дополнительно к разрешённому багажа ещё одну сумку в 23 кг, то это обойдётся в разы дешевле, чем при действующей весовой концепции, когда перевес 1 кг сверхнормативного багажа по некоторым направлениям может доходить до 8 евро", - рассказал генеральный директора авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров.