Boeing 777-200 авиакомпании "ВИМ-АВИА" впервые совершил полёт в Благовещенск
28.12.2016, 15:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Воздушное судно авиакомпании ВИМ-АВИА Boeing 777-200 впервые приземлилось в аэропорту «Благовещенск». Широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты данного типа были введены во флот авиакомпании летом 2016 года.
Комфортабельные авиалайнеры Boeing 777-200 ВИМ-АВИА эксплуатируются в двухклассной компоновке. Салон ВС Boeing 777-200, прилетевший в Благовещенск, насчитывает 323 кресла — 30 кресел в салоне Бизнес-класс и 293 в классе Эконом. Самолет также отличается повышенной вместимостью грузовых отсеков.
В будущем году авиакомпания планирует получить еще несколько воздушных судов данного типа, что существенным образом изменит коммерческую стратегию авиакомпании, позволяя как вводить новые рейсы, так и более интенсивно эксплуатировать уже существующие направления.
В данный момент в состав флота ВИМ-АВИА входят воздушные суда типа Boeing 737-500, Boeing 757-200, Boeing 767-300, Boeing 777-200, Airbus A319 и Airbus А330.
Полет осуществлялся по разовому разрешению, так как аэропорт «Благовещенск» еще не завершил процедуру оформления постоянного допуска, которое позволит воздушным судам данного типа выполнять полеты на регулярной основе.
Комфортабельные авиалайнеры Boeing 777-200 ВИМ-АВИА эксплуатируются в двухклассной компоновке. Салон ВС Boeing 777-200, прилетевший в Благовещенск, насчитывает 323 кресла — 30 кресел в салоне Бизнес-класс и 293 в классе Эконом. Самолет также отличается повышенной вместимостью грузовых отсеков.
В будущем году авиакомпания планирует получить еще несколько воздушных судов данного типа, что существенным образом изменит коммерческую стратегию авиакомпании, позволяя как вводить новые рейсы, так и более интенсивно эксплуатировать уже существующие направления.
В данный момент в состав флота ВИМ-АВИА входят воздушные суда типа Boeing 737-500, Boeing 757-200, Boeing 767-300, Boeing 777-200, Airbus A319 и Airbus А330.
Полет осуществлялся по разовому разрешению, так как аэропорт «Благовещенск» еще не завершил процедуру оформления постоянного допуска, которое позволит воздушным судам данного типа выполнять полеты на регулярной основе.