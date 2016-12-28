ОРЕАНДА-НОВОСТИ Воздушное судно авиакомпании ВИМ-АВИА Boeing 777-200 впервые приземлилось в аэропорту «Благовещенск». Широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты данного типа были введены во флот авиакомпании летом 2016 года.

Комфортабельные авиалайнеры Boeing 777-200 ВИМ-АВИА эксплуатируются в двухклассной компоновке. Салон ВС Boeing 777-200, прилетевший в Благовещенск, насчитывает 323 кресла — 30 кресел в салоне Бизнес-класс и 293 в классе Эконом. Самолет также отличается повышенной вместимостью грузовых отсеков.

В будущем году авиакомпания планирует получить еще несколько воздушных судов данного типа, что существенным образом изменит коммерческую стратегию авиакомпании, позволяя как вводить новые рейсы, так и более интенсивно эксплуатировать уже существующие направления.

В данный момент в состав флота ВИМ-АВИА входят воздушные суда типа Boeing 737-500, Boeing 757-200, Boeing 767-300, Boeing 777-200, Airbus A319 и Airbus А330.

Полет осуществлялся по разовому разрешению, так как аэропорт «Благовещенск» еще не завершил процедуру оформления постоянного допуска, которое позволит воздушным судам данного типа выполнять полеты на регулярной основе.