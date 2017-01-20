ОРЕАНДА-НОВОСТИ По программе развития городской агломерации в 2017 году будет отремонтировано более 100 километров ульяновских дорог. На эти цели из федерального бюджета область получит 625 млн рублей.



«Благодаря поддержке федеральных структур в 2017 году мы сможем более активно развивать транспортную инфраструктуру региона, особенно областного центра. Перед нами стоит задача привести в нормативное состояние не только главные магистрали, но и внутриквартальные дороги. Для этого у нас разработана региональная программа приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», которая в настоящее время проходит согласование в Росавтодоре», - подчеркнул Сергей Морозов.



По проекту в состав Ульяновской городской агломерации кроме областного центра входит территория в радиусе до 100 километров от его границ. «В первую очередь мы отремонтируем магистральные дороги, расположенные в Ульяновске, и трассы регионального и межмуниципального значения, проходящие по территории прилегающих муниципальных образований. Также часть выделенных средств будет направлена на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения», - прокомментировал директор ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» Сергей Холтобин.



В рамках программы планируется обустроить пешеходные переходы светофорами, барьерными ограждениями, лежачими полицейскими и освещением, а также снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, реализовать мероприятия по увеличению пропускной способности дорог за счёт устройства дополнительных полос движения и приведения в нормативное состояние переездов через трамвайные пути.



Напомним, участие Ульяновской области в федеральном проекте обсуждалось на встрече Губернатора Сергея Морозова и Министра транспорта России Максима Соколова, которая состоялась в ноябре 2016 года в рамках X Международного форума «Транспорт России». По информации Росавтодора, всего в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги» участвуют 37 крупнейших агломераций в 34 регионах Российской Федерации.