ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пресс-атташе команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин передаёт из Тукумана (Аргентина):

- Кривая графика рельефа спецучастка «Ресистенсия – Тукуман» почти прямая линия: постоянные 250 метров над уровнем моря. Выжженная солнцем, плоская, как стол, равнина Чако стала ареной битвы второго спортивного дня «Дакара-2017». В переводе с языка кечуа «чаку»– «охотничья земля». Применительно к 284-километровому спецучастку второго этапа вполне подходящее название. Охота действительно началась!

Вчерашний спецучасток показал серьёзность намерений основных соперников «КАМАЗ-мастера». Очень плотные результаты продемонстрировали хорошую готовность как техники, так и экипажей. Конечно, на 39 километрах дистанции пока ещё практически никак не были задействованы штурманы и механики. Тем не менее, расклад сил по итогам пролога гонки продемонстрировал, что никто не обещает камазовцам лёгкой прогулки по южноамериканским просторам.

Организаторами не было заготовлено особых навигационных задач. Жара в 40 градусов, пыль и стада коров (!) стали основными трудностями второго этапа «Дакара». Практически всю вторую половину гонки темп задавали Мартин Ван Ден Бринк на капотном Renault Sherpa и следовавший за ним буквально в секундах Дмитрий Сотников. Разрыв между двумя этими экипажами к финишу этапа увеличился до двух минут, но всё же Дмитрий сумел удержать вторую позицию.

Вчерашний лидер Мартин Коломы на TATRA потерял три с половиной минуты и откатился на третью строчку, а на четвёртое место выбрался Жерар де Рой, лидер команды IVECO. Замыкает пятёрку сильнейших Петер Верслёйс на MAN, а на шестую позицию пробился экипаж «МАЗа» во главе с Сергеем Вязовичем — белорусы всего в четырёх минутах от лидеров.

«КАМАЗ-мастер», если не считать выстрелившего Сотникова, пока держится в тени. Эдуард Николаев на втором этапе уступил лидерам четыре минуты и теперь занимает девятое место общего зачёта. Антон Шибалов финишировал с 15-м временем и на этой же позиции идёт в генеральной классификации, а вот Айрат Мардеев из-за технических проблем на втором этапе потерял более 16 минут и откатился на 18-ю строчку табеля о рангах. Впереди, впрочем, ещё десять этапов — время отыграться есть.

Мартин ван ден Бринк (пилот, экипаж №506): «Очень быстрый этап. Мы не допустили ошибок на спецучастке, хотя иногда было нелегко. По ходу дня мы обогнали ван Генугтена, когда у него возникли проблемы. После финиша увидели Коломы, стартовавшего на шесть минут раньше, - это показало, что мы едем быстро. Это моя первая победа на спецучастке «Дакара», и такое достижение - это очень хорошо для команды».

Жерар де Рой (пилот, экипаж №500): «Это был скучный спецучасток: первые два часа просто едешь на скорости 140 км/ч и поворачиваешь налево и направо. Я догнал Лопрайса, но не имел возможности его обогнать из-за пыли. Что касается напарников, то у ван Генугтена спустило колесо. В общем зачёте все лидеры по-прежнему рядом, это только первые дни гонки».

Дмитрий Сотников (пилот, экипаж №513): «Очень жаркий день. Трудно было понять, в каком режиме мы идём. Просто видели впереди идущего Виллагру, к нему подобрались и долго ехали в его пыли, думая, что очень много времени теряем. Сегодня многие имели проблемы с пылью. Типичный для первых дней этап, где было много деревень, ограничений. Не сказать, что требовался высокий пилотаж, не было особой «рулёжки», скорее, требовалось вовремя остановиться и потом быстро разогнаться. При этом было важно не поймать штрафов. Рад, что удалось стабильно проехать».

Евгений Яковлев (штурман, экипаж №505): «Трудно назвать ралли-рейдовым спецучасток, представляющий собой сплошные прямики без каких-либо навигационных задач, с проездом через населённые пункты, где боишься нарушить скоростной режим. При всём при этом ситуацию усугубляла сильнейшая пыль, когда обогнать впереди идущий транспорт из соображений безопасности практически невозможно, так как из-за пыли ничего не видно, а сигнал Sentinel, который мы подаём, предупреждая о том, что собираемся обгонять, не слышен впереди идущему экипажу из-за малого радиуса действия. Очень рассчитываю, что завтрашний СУ будет интереснее, хотя бы потому, что проложен в предгорьях Анд, и покрытия, и треки будут более разнообразными, чем сегодняшний бросок из пункта А в пункт Б».