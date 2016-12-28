Два жилых дома сданы в эксплуатацию на Дальневосточной жд
28.12.2016, 12:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рабочем поселке Октябрьский (ст. Советская Гавань-Сортировочная Дальневосточной железной дороги) 54 семьи железнодорожников в преддверии новогодних праздников получили ключи от новых квартир. Квартиры распределены среди работников локомотивного хозяйства (40 квартир), Дирекции инфраструктуры (5 квартир), Дирекции управления движением (4 квартиры), регионального центра связи (3 квартиры) и восстановительного поезда (2 квартиры).
В торжественном мероприятии, посвященном завершению строительства двух 27-квартирных домов, приняли участие руководители Дальневосточной железной дороги, представители администрации Ванинского района и поселка Октябрьский.
Заместитель начальника ДВЖД по кадрам и социальным вопросам Валерий Тюленев в торжественной обстановке вручил железнодорожникам ключи от квартир. В напутственном слове новоселам он сказал, что залогом успешной работы на железнодорожном транспорте является налаженный быт и крепкий семейный очаг, укреплению которых способствует социальная политика ОАО "РЖД".
В 2017 году запланировано строительство 27-квартирного дома в поселке Верхнезейск, 9-квартирных домов на станциях Юктали (2 дома), Февральск, Смоляниново, Приморская, Тырма, Постышево, Волочаевка-2. Также планируется приобретение специализированного жилищного фонда на сумму 70 млн рублей. В результате 127 семей железнодорожников будут обеспечены жильем.
В торжественном мероприятии, посвященном завершению строительства двух 27-квартирных домов, приняли участие руководители Дальневосточной железной дороги, представители администрации Ванинского района и поселка Октябрьский.
Заместитель начальника ДВЖД по кадрам и социальным вопросам Валерий Тюленев в торжественной обстановке вручил железнодорожникам ключи от квартир. В напутственном слове новоселам он сказал, что залогом успешной работы на железнодорожном транспорте является налаженный быт и крепкий семейный очаг, укреплению которых способствует социальная политика ОАО "РЖД".
В 2017 году запланировано строительство 27-квартирного дома в поселке Верхнезейск, 9-квартирных домов на станциях Юктали (2 дома), Февральск, Смоляниново, Приморская, Тырма, Постышево, Волочаевка-2. Также планируется приобретение специализированного жилищного фонда на сумму 70 млн рублей. В результате 127 семей железнодорожников будут обеспечены жильем.