Два новых низкопольных автобуса представили в Севастополе
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Севастополь прибыло два низкопольных автобуса, предназначенных для перевозки маломобильных категорий граждан. Презентация нового общественного транспорта состоялась на площади Нахимова при поддержке Правительства Севастополя.
Автобусы приобретены на средства севастопольского общественного движения «Доброволец» в Москве.
Всего, на городских маршрутах, с учетом прибывших автобусов, работает 82 единицы низкопольного автотранспорта: 44 автобуса и 38 троллейбусов.
«Маршрут для двух новых автобусов определен - №105 и №94, которые будут перевозить пассажиров из центра города в Балаклаву и Казачью бухту. Это наиболее востребованные маршруты для людей с ограниченными возможностями на данный момент. Все решения относительно выбора направлений движения согласуются с городскими организациями инвалидов», – сообщил начальник Управления транспортной инфраструктуры Игорь Козин.
По его словам, со второго квартала 2017 года в городе ожидается дополнительное поступление 25 новых низкопольных автобусов и 78 троллейбусов.