Два участка Северо-Западной хорды в Москве построят в 2017 году
16.01.2017, 16:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Участок Северо-Западной хорды от Рябиновой улицы до Аминьевского шоссе построят до конца этого года, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Строительство этого участка планируется завершить в четвёртом квартале. Также в этом году мы намерены закончить работы ещё на одном участке Северо-Западной хорды — от Мосфильмовской улицы до Аминьевского шоссе», — сказал он.
По словам главы Стройкомплекса, в 2018 году будет готов участок от Рублёвского до Можайского шоссе через улицы Кубинку, Боженко и Толбухина. А целиком хорду закончат к 2019 году.
Северо-Западная хорда объединит территории четырёх городских округов — Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного. Длина трассы составит около 20 километров, она протянется от Сколковского до Ярославского шоссе и разгрузит центральную часть города, связав периферийные районы. На новой магистрали появится два моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 30 пешеходных переходов.
«Строительство этого участка планируется завершить в четвёртом квартале. Также в этом году мы намерены закончить работы ещё на одном участке Северо-Западной хорды — от Мосфильмовской улицы до Аминьевского шоссе», — сказал он.
По словам главы Стройкомплекса, в 2018 году будет готов участок от Рублёвского до Можайского шоссе через улицы Кубинку, Боженко и Толбухина. А целиком хорду закончат к 2019 году.
Северо-Западная хорда объединит территории четырёх городских округов — Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного. Длина трассы составит около 20 километров, она протянется от Сколковского до Ярославского шоссе и разгрузит центральную часть города, связав периферийные районы. На новой магистрали появится два моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 30 пешеходных переходов.