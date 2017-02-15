ОРЕАНДА-НОВОСТИ Строительство крупной транспортной развязки на пересечении Профсоюзной улицы и МКАД планируется завершить к концу года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«Работы на этой развязке идут в напряжённом графике, однако до конца года мы успеем. Открытие движения по ней существенно улучшит транспортное обслуживание на юго-западе столицы и связь с Новой Москвой», - сказал Хуснуллин.



Заммэра также отметил, что в этом году планируется завершить реконструкцию второго участка Калужского шоссе.



Напомним, сейчас на развязке МКАД-Профсоюзная улица строится эстакада, которая станет левоповоротным съездом для движения по Калужскому шоссе из области на внутреннюю сторону МКАД.



Проект реконструкции предполагает строительство 1260-метрового тоннеля. Он обеспечит движение с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе в сторону области.



Предусмотрена реконструкция и самого МКАД на участке от 39 до 42 км, расширение почти километрового участка Калужского шоссе до четырёх полос движения в каждом направлении, строительство боковых проездов и устройство «карманов» для общественного транспорта.