Движение поездов на участке метро "Медведково" - "Бабушкинская" ограничат на два дня
03.01.2017, 14:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Движение поездов между станциями "Медведково" и "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии московского метро ограничат с 05:30 4 января и до завершения работ. В штатном режиме линия начнёт работать 6 января в 05:30.
Специалисты заменят элементы перекрёстного съезда станции "Медведково".
Движение поездов на участке между этими станциями организуют в челночном режиме с интервалами, которые увеличат до десяти минут. Между "Бабушкинской" и "Новоясеневской" график движения не изменится.
Ремонтные работы специально запланировали на дни новогодних каникул, когда пассажиропоток в подземке меньше.
Специалисты заменят элементы перекрёстного съезда станции "Медведково".
Движение поездов на участке между этими станциями организуют в челночном режиме с интервалами, которые увеличат до десяти минут. Между "Бабушкинской" и "Новоясеневской" график движения не изменится.
Ремонтные работы специально запланировали на дни новогодних каникул, когда пассажиропоток в подземке меньше.