ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Движение поездов между станциями "Медведково" и "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии московского метро ограничат с 05:30 4 января и до завершения работ. В штатном режиме линия начнёт работать 6 января в 05:30.

Специалисты заменят элементы перекрёстного съезда станции "Медведково".

Движение поездов на участке между этими станциями организуют в челночном режиме с интервалами, которые увеличат до десяти минут. Между "Бабушкинской" и "Новоясеневской" график движения не изменится.

Ремонтные работы специально запланировали на дни новогодних каникул, когда пассажиропоток в подземке меньше.