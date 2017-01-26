Экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений на Южно-Уральской жд в 2016 году увеличился на 2,6%
26.01.2017, 17:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На ЮУЖД подведены итоги изобретательской и рационализаторской работы за 2016 год. За этот период железнодорожники подали 2,9 тыс. предложений. Общий экономический эффект от внедрения разработанных проектов составил 24,3 млн рублей, что на 2,6% больше, чем в 2015 году. На 15% увеличилось количество молодых авторов в возрасте до 30 лет.
Отметим, развитие массового технического творчества изобретателей и рационализаторов способствует совершенствованию организации эксплуатационной работы магистрали, повышению уровня безопасности движения и охраны труда, улучшению обслуживания пассажиров, а также увеличению производительности подвижного состава, скорости движения и веса поездов, экономии топлива и электроэнергии, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.
Отметим, развитие массового технического творчества изобретателей и рационализаторов способствует совершенствованию организации эксплуатационной работы магистрали, повышению уровня безопасности движения и охраны труда, улучшению обслуживания пассажиров, а также увеличению производительности подвижного состава, скорости движения и веса поездов, экономии топлива и электроэнергии, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.