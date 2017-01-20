Экспозиция ОАО "РЖД" представлена на IV Фестивале "Первозданная Россия"
20.01.2017, 17:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Общероссийском фестивале природы "Первозданная Россия", который начал свою работу 20 января в Центральном доме художника в Москве, представлена экспозиция фотографий железных дорог России.
Серия из 19 работ, созданных сотрудниками фотослужбы компании, посвящена неповторимым природным ландшафтам нашей страны, запечатленным в разных климатических зонах и в разное время года.
Выступая на церемонии открытия выставки, статс-секретарь – вице-президент ОАО "РЖД" Анатолий Мещеряков отметил, что основная идея экспозиции – показать, насколько гармонично и целостно вписывается железнодорожная инфраструктура в природный ландшафт заповедников и особо охраняемых природных территорий, становясь с ними единым целым благодаря бережному сохранению уникальной природы.
Центральное место в экспозиции занимает карта железных дорог, на которой отражены особо охраняемые природные территории, соприкасающиеся с железнодорожной инфраструктурой на протяжении более 1 тыс. км.
Серия из 19 работ, созданных сотрудниками фотослужбы компании, посвящена неповторимым природным ландшафтам нашей страны, запечатленным в разных климатических зонах и в разное время года.
Выступая на церемонии открытия выставки, статс-секретарь – вице-президент ОАО "РЖД" Анатолий Мещеряков отметил, что основная идея экспозиции – показать, насколько гармонично и целостно вписывается железнодорожная инфраструктура в природный ландшафт заповедников и особо охраняемых природных территорий, становясь с ними единым целым благодаря бережному сохранению уникальной природы.
Центральное место в экспозиции занимает карта железных дорог, на которой отражены особо охраняемые природные территории, соприкасающиеся с железнодорожной инфраструктурой на протяжении более 1 тыс. км.