Электрички в Московском регионе в Новый год и на Рождество будут курсировать до поздней ночи
20.12.2016, 16:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с прогнозируемым изменением пассажиропотока в предпраздничные и праздничные дни с 30 декабря 2016 года до 8 января 2017 года движение пригородных электропоездов МЖД будет осуществляться следующим порядком:
30 декабря 2016 года – расписанием пятницы;
31 декабря 2016 года и 7 января 2017 года – расписанием субботы;
8 января – расписанием воскресенья;
9 января – расписанием понедельника.
В Московском транспортном узле электропоезда будут отправляться по расписанию субботнего дня с 1 по 6 января. В региональных центрах МЖД разъяснения о порядке курсирования размещены на вокзалах и остановочных пунктах.
Чтобы обеспечить вывоз пассажиров из Москвы в предпраздничные дни, Московская железная дорога по заявке компании-перевозчика ОАО "ЦПКК" назначает дополнительные электропоезда, увеличивает количество вагонов в составах поездов, накануне праздника и в саму новогоднюю ночь продляет время курсирования некоторых электричек.
В ночь с 31 декабря на 1 января продлено время курсирования нескольких электропоездов, чтобы гости столицы смогли уехать после праздничного салюта. Например, с Казанского вокзала электрички отправятся в Шатуру в 01:20 и на пл. 47 км в 01:55. С Киевского вокзала электропоезд в Нару отправится в 01:47, с Павелецкого вокзала на 2 часа 7 минут позже отправится электропоезд в Ожерелье. С Курского вокзала поезда Горьковского направления уйдут во Фрязево в 01:40, в Балашиху в 03:02, на станцию Крутое в 01:10. На Курском направлении последний электропоезд в Серпухов отправится в 01:48.
На Ярославском направлении в новогоднюю ночь смещено время отправления двух электропоездов – в Сергиев Посад состав уйдет в 01:30, в Монино – в 01:50 и в 04:15. Частично изменяется и время отправления нескольких электропоездов Белорусского, Савеловского и Рижского направлений.
Эти же изменения касаются и расписания движения в рождественскую ночь с 6 на 7 января.
Существенно изменяется порядок курсирования экспрессов. Например, на Савеловском направлении № 7036 Москва – Дубна, отправляющийся ежедневно в 22:00, не будет курсировать 31 декабря 2016 года. № 7032 Москва – Дубна отправлением в 09:50 по субботам и воскресеньям 1 января 2017 года отменен, но выйдет на маршрут 31 декабря и со 2 по 8 января. 1 января выведены из расписания 2 экспресса на участке Москва – Дмитров и по 5 ускоренных электропоездов на маршрутах Москва – Лобня и Москва – Дубна.
30 декабря 2016 года – расписанием пятницы;
31 декабря 2016 года и 7 января 2017 года – расписанием субботы;
8 января – расписанием воскресенья;
9 января – расписанием понедельника.
В Московском транспортном узле электропоезда будут отправляться по расписанию субботнего дня с 1 по 6 января. В региональных центрах МЖД разъяснения о порядке курсирования размещены на вокзалах и остановочных пунктах.
Чтобы обеспечить вывоз пассажиров из Москвы в предпраздничные дни, Московская железная дорога по заявке компании-перевозчика ОАО "ЦПКК" назначает дополнительные электропоезда, увеличивает количество вагонов в составах поездов, накануне праздника и в саму новогоднюю ночь продляет время курсирования некоторых электричек.
В ночь с 31 декабря на 1 января продлено время курсирования нескольких электропоездов, чтобы гости столицы смогли уехать после праздничного салюта. Например, с Казанского вокзала электрички отправятся в Шатуру в 01:20 и на пл. 47 км в 01:55. С Киевского вокзала электропоезд в Нару отправится в 01:47, с Павелецкого вокзала на 2 часа 7 минут позже отправится электропоезд в Ожерелье. С Курского вокзала поезда Горьковского направления уйдут во Фрязево в 01:40, в Балашиху в 03:02, на станцию Крутое в 01:10. На Курском направлении последний электропоезд в Серпухов отправится в 01:48.
На Ярославском направлении в новогоднюю ночь смещено время отправления двух электропоездов – в Сергиев Посад состав уйдет в 01:30, в Монино – в 01:50 и в 04:15. Частично изменяется и время отправления нескольких электропоездов Белорусского, Савеловского и Рижского направлений.
Эти же изменения касаются и расписания движения в рождественскую ночь с 6 на 7 января.
Существенно изменяется порядок курсирования экспрессов. Например, на Савеловском направлении № 7036 Москва – Дубна, отправляющийся ежедневно в 22:00, не будет курсировать 31 декабря 2016 года. № 7032 Москва – Дубна отправлением в 09:50 по субботам и воскресеньям 1 января 2017 года отменен, но выйдет на маршрут 31 декабря и со 2 по 8 января. 1 января выведены из расписания 2 экспресса на участке Москва – Дмитров и по 5 ускоренных электропоездов на маршрутах Москва – Лобня и Москва – Дубна.