ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Публичного Акционерного Общества "Украинские железные дороги" ("ПАО Украинские железные дороги") в иностранной валюте на уровне "CCC", долгосрочный РДЭ в национальной валюте "RD", краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "C" и национальный долгосрочный рейтинг "RD(ukr)".

Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте облигаций Shortline Plc, представляющих собой участие в кредите, на 500 млн. долл. также подтверждён на уровне "CCC".

Fitch рассматривает ПАО Украинские железные дороги как кредитно-связанную компанию согласно своей методологии рейтингования компаний госсектора, и это отражает тот факт, что 100-процентная доля компании находится в госсобственности, а также учитывает сильные юридические связи с государством, стратегически важную роль компании как крупнейшей естественной монополии и строгий контроль государства за деятельностью компании. Рейтинги ПАО Украинские железные дороги на один уровень ниже суверенных рейтингов Украины ("B-"/прогноз "Стабильный"), что отражает средний уровень интеграции с государственными финансами, на что указывает сокращение господдержки в последние несколько лет.

РДЭ в национальной валюте и национальный долгосрочный рейтинг на уровне "RD" (ограниченный дефолт) отражают тот факт, что компания не провела выплаты по основной сумме долга по ряду двусторонних кредитных соглашений с украинскими кредиторами и в настоящее время проводит реструктуризацию этих внутренних обязательств.

Рейтинг облигаций Shortline Plc находится на одном уровне с долгосрочным РДЭ ПАО Украинские железные дороги в иностранной валюте, отражая мнение Fitch, что эти облигации представляют собой прямые безусловные приоритетные необеспеченные обязательства ПАО Украинские железные дороги и являются равными по очерёдности исполнения со всеми другими существующими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами этой компании.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ

Юридический статус: оценка "средний уровень"

Fitch оценивает юридические связи ПАО Украинские железные дороги с государством как умеренные, так как компания потеряла свой статус государственной администрации в ходе недавней реорганизации железнодорожного сектора. ПАО Украинские железные дороги было учреждено как публичная акционерная компания со 100-процентной государственной собственностью решением кабинета министров Украины. Компания является правопреемником Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Укрзализныци, шести региональных железнодорожных компаний страны и других предприятий в секторе железнодорожного транспорта, которые были объединены 1 декабря 2015 г. Планы приватизации компании отсутствуют.

Стратегическая значимость: оценка "более сильный уровень"

ПАО Украинские железные дороги останется стратегически важной транспортной компанией и продолжит управлять национальной железнодорожной инфраструктурой, диспетчерским регулированием, пассажирскими перевозками (дальними и пригородными) и по-прежнему будет доминирующим грузоперевозчиком. Компания является естественной монополией в сфере доступа к инфраструктуре публичных услуг для железнодорожного транспорта и поддержания функций контроля за железнодорожными перевозками.

Контроль: оценка "более сильный уровень"

ПАО Украинские железные дороги ведёт деятельность под строгим контролем и надзором со стороны государства. С января 2017 г. компания напрямую подотчётна кабинету министров Украины. Это привело к повышению участия государства в операционной деятельности компании и укреплению госконтроля за её показателями. Правительство страны одобряет стратегические цели компании, включая установление тарифов, долговое и инвестиционное планирование, а также назначает членов совета директоров и наблюдательного совета. Наблюдательный совет состоит из семи членов, и его возглавляет Первый заместитель министра инфраструктуры. Другие члены совета - высшие должностные лица из Министерства финансов, Министерства экономики и Министерства инфраструктуры.

Интеграции: оценка "средний уровень"

Fitch рассматривает интеграцию ПАО Украинские железные дороги в бюджетную систему как умеренную. Отчётность компании не консолидируется в бюджет центрального правительства. ПАО Украинские железные дороги получает ежегодные, но незначительные трансферты из национального и местных бюджетов, что частично покрывает стоимость пассажирских перевозок для определённых групп населения. В январе-июне 2016 г. такие субсидии в сумме были равны 10 млн. грн. (2015 г.: 182 млн. грн.). В сумме это составляло низкие 0,3% от суммарных доходов и, как правило, компания осуществляет перекрёстное субсидирование убыточного пассажирского сектора за счёт прибыли от грузовых перевозок. Государство не осуществляло взносов капитала в 2016 г.

Долг компании не консолидируется с государственным долгом. В то же время часть зарубежного долга компании перед международными финансовыми организациями (13,8% всего долга) имеет гарантии от государства. Также государство рассматривает зарубежный долг ПАО Украинские железные дороги как квазисуверенный, что подтвердилось в 2016 г., когда зарубежный долг компании (структурированный через представляющие собой участие в кредите облигации Shortline) был включён в переговоры о реструктуризации, которые правительство страны проводит в отношении государственного долга. Это свидетельствует об увязке кредитоспособности компании с государством.

Текущая реструктуризация долга

Компания находится в процессе реструктуризации своего внутреннего долга (согласно неаудированной отчётности за 2016 г.: 21,5 млрд. грн.), из которых 44% были реструктурированы по состоянию на март 2017 г., а ещё 21% существующего внутреннего долга должен быть реструктурирован до конца 2017 г. 15% существующего внутреннего долга не являлись просроченными и не подлежали реструктуризации. Остальные 20% внутреннего долга были первоначально привлечены Донецкой железной дорогой, не являются частью реструктуризации долга и не включаются агентством в расчёт долга эмитента, поскольку компания потеряла доступ к активам в Донецкой и Луганской областях ввиду вооружённого конфликта на востоке страны.

В марте 2016 г. ПАО Украинские железные дороги успешно завершило реструктуризацию представляющих собой участие в кредите облигаций Shortline на сумму 500 млн. долл., включая продление срока погашения до 15 сентября 2021 г. и повышение процентной ставки до 9,875% (первоначальный срок погашения был в 2018 г., а ставка купона равнялась 9,5%).

Стрессовая макроэкономическая среда

На ПАО Украинские железные дороги негативно повлияли масштабный экономический кризис и спад экономической активности в стране с конца 2014 г. Это было обусловлено продолжительной политической нестабильностью, девальвацией национальной валюты на фоне резкого сокращения производства и слабого финансового сектора.

Согласно оценкам Fitch, экономика Украины вернулась к росту в 2016 г. после серьёзного сокращения в 2014-2015 гг. и вырастет на 2,5%-3,0% в 2017-2018 гг. Восстановление экономической активности, по мнению Fitch, вероятно, будет постепенным, и драйверами роста будут строительство и сельское хозяйство, а также некоторое восстановление промышленного производства относительно спада предыдущих лет. Неразрешённый конфликт в восточной Украине продолжит сказываться на перспективах восстановления, в то время как отсутствие доступа к донецким и луганским активам повлияет на финансовые показатели ПАО Украинские железные дороги.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ

Так как долгосрочный РДЭ ПАО Украинские железные дороги в иностранной валюте имеет привязку к кредитоспособности Украины, он, скорее всего, будет отражать какие-либо рейтинговые действия по суверенному долгосрочному РДЭ в иностранной валюте. В случае ослабления увязки с государством возможно увеличение разницы между рейтингом компании и суверенным рейтингом.

Fitch также пересмотрит РДЭ компании в национальной валюте и национальный долгосрочный рейтинг после того, как она завершит реструктуризацию внутреннего долга и будет доступна информация о кредитном профиле компании после реструктуризации.

Рейтинг представляющих собой участие в кредите облигаций Shortline Plc находится на одном уровне с долгосрочным РДЭ ПАО Украинские железные дороги в иностранной валюте и, как следствие, будет изменяться одновременно с ним.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Fitch считает, что неплатежи по внутреннему долгу, первоначально привлечённому Донецкой железной дорогой, не влияют на обслуживание прочей задолженности компании.