ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная компания "Автодор" намерена увеличить объём закупок у субъектов МСП в 2017 году. Об этом на пленарном заседании II конференции "Поддержка Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" субъектов малого и среднего предпринимательства" заявил председатель правления "Автодора" Сергей Кельбах.

"У нас порядка на 28 млрд рублей в прошлом году заключено договоров с субъектами МСП, и в этом году у нас будет движение дальше", - сказал Сергей Кельбах.

По его словам, таких результатов компании удалось добиться благодаря изменению стратегии закупочной деятельности при реализации крупных инфраструктурных объектов.

"При реализации крупных инфраструктурных проектов наш партнёр, либо концессионер, либо исполнитель долгосрочного инвестиционного соглашения, так или иначе выходит на рынок и нанимает малые предприятия. Поэтому мы стали уже на стадии проектирования фрагментировать объект на составные части, которые могут быть функционально независимы и могут стать отдельными конкурсными процедурами для предприятий малого и среднего бизнеса", - пояснил Сергей Кельбах.

Председатель правления особо подчеркнул, что такой механизм не наносит ущерба качеству, срокам реализации и безопасности инфраструктурного объекта. Он также отметил, что при таком подходе субъект МСП имеет возможность заключить не двух-трёхлетний, а долгосрочный контракт.