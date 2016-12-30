Госкомцен Якутии утвердил пассажирские тарифы на авиаперевозки по социально значимым маршрутам
30.12.2016, 11:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госкомцен Якутии утверждил пассажирские тарифы на авиаперевозки по социально значимым маршрутам с труднодоступными поселениями. Благодаря предоставлению субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) пассажиры оплачивали в среднем от 23% до 33% от фактической стоимости. На 2017 год из государственного бюджета на выполнение социально значимых перевозок выделено 376 млн. руб.
Средний рост тарифов на авиабилеты составит 4,7% от уровня действующих тарифов.
Так же незначительное варьирование стоимости авиабилета объясняется тем, что при формировании тарифов на 2017 год введена единая методика расчёта тарифа по расстоянию перелёта, в результате чего происходит плавное сглаживание тарифов по маршрутам.
Учитывая социальную значимость и безальтернативность данных авиаперевозок, расчёт рейсов осуществляется на самом минимальном уровне без учёта рентабельности авиапредприятия. С учётом роста ставок, сборов за аэропортовое обслуживание, предоставление метеорологических и аэронавигационных данных, затрат на содержание воздушных судов и стоимости авиаГСМ окупаемость пассажирского тарифа составит 30% от фактической стоимости.
Средний рост тарифов на авиабилеты составит 4,7% от уровня действующих тарифов.
Так же незначительное варьирование стоимости авиабилета объясняется тем, что при формировании тарифов на 2017 год введена единая методика расчёта тарифа по расстоянию перелёта, в результате чего происходит плавное сглаживание тарифов по маршрутам.
Учитывая социальную значимость и безальтернативность данных авиаперевозок, расчёт рейсов осуществляется на самом минимальном уровне без учёта рентабельности авиапредприятия. С учётом роста ставок, сборов за аэропортовое обслуживание, предоставление метеорологических и аэронавигационных данных, затрат на содержание воздушных судов и стоимости авиаГСМ окупаемость пассажирского тарифа составит 30% от фактической стоимости.