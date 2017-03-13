ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Грузооборот морских портов России за январь-февраль месяц 2017 года увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 114,8 млн т.

Объём перевалки сухогрузов составил 49,2 млн т (+7,6%), в том числе: угля - 20,9 млн т (+15,2%), грузов в контейнерах - 6,9 млн т (+9,0%), зерна - 4,5 млн т (+1,2%), чёрных металлов - 4,5 млн т (+2,5%), минеральных удобрений - 2,7 млн т (+7,2%), рефрижераторные грузы - 0,5 млн т (+13,2%).

Объём перевалки наливных грузов увеличился до 65,6 млн т (+8,7%), в том числе сырой нефти - до 38,4 млн т (+8,0%), нефтепродуктов - до 24,0 млн т (+8,3%) и сжиженного газа - до 2,5 млн т (+27,1%).

Экспортных грузов перегружено 90,5 (+5,3%), импортных грузов - 5,2 млн т (+15,7%), транзитных - 8,5 млн т (+4,5%), каботажных - 10,6 млн т (+41,6%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 8,9 млн т грузов, что на 41,8% больше грузооборота аналогичного периода 2016 года. Увеличился объём перевалки наливных грузов до 5,1 млн т (в 2,1 раза), перевалка сухогрузов снизилась до 3,7 млн т (-0,9%). Грузооборот порта Мурманск увеличился до 6,0 млн т (в 1,5 раза) и Варандей - до 1,4 млн т (+16,0%).

В портах Балтийского бассейна объём перевалки грузов увеличился до 40,1 млн т (+9,2%), из них объём сухогрузов увеличился до 14,7 млн т (+15,6%), наливных грузов - до 25,4 млн т (+5,9%). Увеличился объём перевалки грузов в портах: Усть-Луга до 15,7 млн т (+9,1%), Приморск до 10,9 млн т (+5,5%), Большой порт Санкт-Петербург до 8,0 млн т (+7,0%), Высоцк до 3,2 млн т (+42,1%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 36,4 млн т (+3,6%), в том числе перевалка сухогрузов увеличилась до 13,9 млн т (+2,9%), наливных - до 22,5 млн т (+4,1%). Увеличили объём перевалки грузов операторы морских терминалов портов Туапсе - до 4,4 млн т (+15,3%), Кавказ - до 2,9 млн т (+8,0%), Тамань - до 2,4 млн т (+22,8%), Ростов-на-Дону - до 1,4 млн т (+5,1%), Керчь - до 1,2 млн т (+17,6%). В морском порту Новороссийск объём перевалки грузов остался практически на уровне прошлогоднего периода и составил 21,9 млн т.

В морских портах Каспийского бассейна было перегружено 0,5 млн т грузов (падение в 2,1 раза), из них сухогрузов - 0,4 млн т (-31,6%), наливных - 0,1 млн т (падение в 4,3 раза). Объём перевалки грузов портов Махачкала сократился в 4,7 раза до 0,1 млн т, Астрахань - на 24,6% до 0,4 млн т и Оля - вырос на 1,7% до 21,7 тыс. т.

В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился до 28,9 млн т (+7,8%), их них сухогрузов - до 16,3 млн т (+8,7%), наливных грузов - до 12,6 млн т (+6,5%). Увеличили грузооборот порты Восточный - до 10,6 млн т (+6,0%), Ванино - до 4,3 млн т (+0,5%), Находка - до 3,7 млн т (+1,1%), Пригородное - до 3,2 млн т (+29,9%), Владивосток - до 2,4 млн т (+21,9%) и Де-Кастри - до 1,9 млн т (+0,9%).