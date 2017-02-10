ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Грузооборот морских портов России за январь месяц 2017 года увеличился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 59,6 млн т.

Объём перевалки сухогрузов составил 25,0 млн т (+14,9%), в том числе: угля - 10,2 млн т (+19,7%), грузов в контейнерах - 3,5 млн т (+16,4%), зерна - 2,5 млн т (+33,6%), чёрных металлов - 2,3 млн т (+8,6%), минеральных удобрений - 1,4 млн т (+6,8%), лесных грузов - 0,4 млн т (+1,1%), накатные грузы - 0,3 млн т (рост в 1,8 раза) и металлолома - 0,3 млн т (+23,1%), в то же время снизилась перевалка грузов на паромах до 1,6 млн т (-0,7%), руды до 0,4 млн т (-40,6%) и тарно-штучных грузов до 0,2 млн т (-26,8%).

Объём перевалки наливных грузов увеличился до 34,7 млн т (+11,2%), в том числе сырой нефти - до 19,9 млн т (+9,1%), нефтепродуктов - до 13,1 млн т (+14,0%) и сжиженного газа - до 1,3 млн т (+7,5%).

Экспортных грузов перегружено 47,4 (+10,2%), импортных грузов - 2,4 млн т (+10,6%), транзитных - 4,3 млн т (+3,2%), каботажных - 5,5 млн т (рост в 1,6 раза).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 4,1 млн т грузов, что на 44,3% больше грузооборота аналогичного периода 2016 года. Увеличился объём перевалки наливных грузов до 2,5 млн т (в 2,5 раза), перевалка сухогрузов снизилась до 1,6 млн т (-12,8%), ). Грузооборот порта Мурманск увеличился до 2,8 млн т (в 1,6 раза), Варандей - до 0,7 млн т (+10,4%) и Дудинка - до 0,1 млн т (+25,1%). Уменьшил перевалку грузов порт Архангельск до 0,1 млн т (в 2,1 раза).

В портах Балтийского бассейна объём перевалки грузов увеличился до 20,6 млн т (+12,2%), из них объём сухогрузов увеличился до 7,3 млн т (+18,3%), наливных грузов - до 13,3 млн т (+9,1%). Увеличился объём перевалки грузов во всех портах, в том числе: Усть-Луга до 8,1 млн т (+11,3%), Приморск до 5,6 млн т (+11,2%), Большой порт Санкт-Петербург до 4,1 млн т (+10,3%), Высоцк до 1,6 млн т (+32,0%), Калининград до 1,1 млн т (+7,6%) и Выборг до 0,1 млн т (+1,9%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 19,7 млн т (+12,2%), в том числе перевалка сухогрузов увеличилась до 7,7 млн т (+21,5%), наливных - до 12,0 млн т (+7,0%). Увеличили объём перевалки грузов операторы морских терминалов портов Новороссийск до 11,6 млн т (+5,1%), Туапсе - до 2,3 млн т (+4,0%), Кавказ - до 1,7 млн т (+24,9%), Тамань - до 1,2 млн т (в 1,7 раза), Ростов-на-Дону - до 0,9 млн т (+36,2%), Керчь - до 0,7 млн т (+31,9%), Азов - до 0,4 млн т (+13,8%), Ейск - до 0,3 млн т (+28,6%) и Темрюк - до 0,3 млн т (+44,8%). В морских портах Каспийского бассейна было перегружено 0,3 млн т грузов (падение в 2,0 раза), из них сухогрузов - 0,2 млн т (-23,1%), наливных - 0,1 млн т (падение в 4,2 раза). Объём перевалки грузов портов Махачкала сократился в 4,8 раза до 0,1 млн т, Астрахань - на 17,7% до 0,2 млн т и Оля - вырос в 2,3 раза до 18,8 тыс. т.

В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился до 14,9 млн т (+10,2%), их них сухогрузов - до 8,2 млн т (+14,8%), наливных грузов - до 6,7 млн т (+5,1%). Увеличили грузооборот порты Восточный - до 5,6 млн т (+7,4%), Ванино - до 2,0 млн т (+2,3%), Находка - до 2,0 млн т (+13,4%), Пригородное - до 1,7 млн т (+11,6%), Владивосток - до 1,2 млн т (+21,1%), Де-Кастри - до 1,0 млн т (+0,9%) и Посьет - до 0,7 млн т (+11,5%).