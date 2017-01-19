Грузооборот стивидорного дивизиона UCL Holding за 2016 год вырос до 34,1 млн тонн
19.01.2017, 19:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В январе-декабре 2016 года компании стивидорного дивизиона UCL Port (входит в UCL Holding) обработали 34,1 млн тонн грузов, на 3% больше аналогичного показателя 2015 года. Рост общего объёма перевалки дивизиона произошёл за счёт увеличения объёма грузооборота контейнеров на 41%, до 7,1 млн тонн (581,7 тыс. TEU).*
Обработка сухих грузов по дивизиону в целом выросла на 1%, до 26,9 млн тонн. Перевалка нефтеналивных грузов снизилась на 8% до 7,2 млн тонн.
Доля импортных грузов в структуре грузооборота увеличилась на 1 п. п. и составила 14% от общего объёма перевалки, или 4,7 млн тонн. Доля экспорта составила 86%, или 29,2 млн тонн. Каботажные перевозки в структуре грузооборота заняли 1%.
"В 2016 году стивидорный дивизион UCL Holding продемонстрировал операционную и финансовую эффективность, сохранив общий объём перевалки грузов в условиях санкций и кризисных процессов на товарных рынках благодаря формированию интересных условий сотрудничества для клиентов в рамках долгосрочных контрактов, а также поддержанию высокого уровня предоставляемого сервиса", - прокомментировал результаты работы UCL Port генеральный директор управляющей компании UCL Holding Игорь Фёдоров.
В отчётном периоде наибольший рост производственных показателей был достигнут при перевалке контейнерных грузов Контейнерным терминалом Санкт-Петербург. В течение всего 2016 года компании удалось обеспечивать лидирующие позиции среди морских контейнерных терминалов России. В 2016 году КТСП нарастил перевалку контейнеров по сравнению с предыдущим годом на 40%, до 557,8 тыс. TEU.
Перевалка насыпных и навалочных грузов практически не изменилась (-0,7%) и составила 11,2 млн тонн. Общее увеличение перевалки зерновых грузов на 3%, до 2,2 млн тонн, было достигнуто в перевалке зерновых грузов, прежде всего, за счёт отгрузок Туапсинского зернового терминала. Положительная динамика связана с конъюнктурой внешнего рынка, при этом номенклатура экспорта зерновых распределилась в соотношении 60% пшеницы и 40% кукурузы. Перевалка рудных материалов выросла на 17%, до 1,1 млн тонн - вследствие сохранения стабильного импортного грузопотока глинозёма в Морском порту Санкт-Петербурга, а также двукратного роста объёмов перевалки марганцевой руды на площадке Универсального перегрузочного комплекса в порту Усть-Луга. Объём обработки угля компаниями дивизиона увеличился на 3%, до 7,8 млн тонн, положительная динамика обусловлена устойчивой работой производственных площадок Туапсе и Усть-Луги.
Отрицательную динамику продемонстрировал объём перевалки минеральных удобрений в Морском порту Санкт-Петербурга. Показатель снизился на 74%, до 131 тыс. тонн, из-за перераспределения грузопотока в пользу специализированных терминалов России и стран Балтии.
Объём перевалки генеральных грузов сократился на 5%, до 8,6 млн тонн, за счёт двукратного снижения объёмов обработки металлолома в Морском порту Санкт-Петербурга, до 0,63 млн тонн, вследствие изменения ситуации на рынке этого груза, а также отсутствия импортных поставок плодоовощных грузов из Турции в порт Туапсе в 2016 году. Отрицательная динамика по этим грузам была отчасти компенсирована ростом обработки стабильных экспортных потоков чёрных металлов в портах дивизиона на 5%, до 5,3 млн тонн, и цветных металлов в порту Санкт-Петербурга - на 9%, до 1,5 млн тонн.
Снижение общего грузооборота нефтеналивных грузов дивизиона на 8%, до 7,2 млн тонн связано с уменьшением перевалки в Туапсинском морском торговом порту из-за профилактических работ на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе в начале 2016 года, а также общим снижением заявок клиентов на площадках в Туапсе и Таганроге.
Обработка сухих грузов по дивизиону в целом выросла на 1%, до 26,9 млн тонн. Перевалка нефтеналивных грузов снизилась на 8% до 7,2 млн тонн.
Доля импортных грузов в структуре грузооборота увеличилась на 1 п. п. и составила 14% от общего объёма перевалки, или 4,7 млн тонн. Доля экспорта составила 86%, или 29,2 млн тонн. Каботажные перевозки в структуре грузооборота заняли 1%.
"В 2016 году стивидорный дивизион UCL Holding продемонстрировал операционную и финансовую эффективность, сохранив общий объём перевалки грузов в условиях санкций и кризисных процессов на товарных рынках благодаря формированию интересных условий сотрудничества для клиентов в рамках долгосрочных контрактов, а также поддержанию высокого уровня предоставляемого сервиса", - прокомментировал результаты работы UCL Port генеральный директор управляющей компании UCL Holding Игорь Фёдоров.
В отчётном периоде наибольший рост производственных показателей был достигнут при перевалке контейнерных грузов Контейнерным терминалом Санкт-Петербург. В течение всего 2016 года компании удалось обеспечивать лидирующие позиции среди морских контейнерных терминалов России. В 2016 году КТСП нарастил перевалку контейнеров по сравнению с предыдущим годом на 40%, до 557,8 тыс. TEU.
Перевалка насыпных и навалочных грузов практически не изменилась (-0,7%) и составила 11,2 млн тонн. Общее увеличение перевалки зерновых грузов на 3%, до 2,2 млн тонн, было достигнуто в перевалке зерновых грузов, прежде всего, за счёт отгрузок Туапсинского зернового терминала. Положительная динамика связана с конъюнктурой внешнего рынка, при этом номенклатура экспорта зерновых распределилась в соотношении 60% пшеницы и 40% кукурузы. Перевалка рудных материалов выросла на 17%, до 1,1 млн тонн - вследствие сохранения стабильного импортного грузопотока глинозёма в Морском порту Санкт-Петербурга, а также двукратного роста объёмов перевалки марганцевой руды на площадке Универсального перегрузочного комплекса в порту Усть-Луга. Объём обработки угля компаниями дивизиона увеличился на 3%, до 7,8 млн тонн, положительная динамика обусловлена устойчивой работой производственных площадок Туапсе и Усть-Луги.
Отрицательную динамику продемонстрировал объём перевалки минеральных удобрений в Морском порту Санкт-Петербурга. Показатель снизился на 74%, до 131 тыс. тонн, из-за перераспределения грузопотока в пользу специализированных терминалов России и стран Балтии.
Объём перевалки генеральных грузов сократился на 5%, до 8,6 млн тонн, за счёт двукратного снижения объёмов обработки металлолома в Морском порту Санкт-Петербурга, до 0,63 млн тонн, вследствие изменения ситуации на рынке этого груза, а также отсутствия импортных поставок плодоовощных грузов из Турции в порт Туапсе в 2016 году. Отрицательная динамика по этим грузам была отчасти компенсирована ростом обработки стабильных экспортных потоков чёрных металлов в портах дивизиона на 5%, до 5,3 млн тонн, и цветных металлов в порту Санкт-Петербурга - на 9%, до 1,5 млн тонн.
Снижение общего грузооборота нефтеналивных грузов дивизиона на 8%, до 7,2 млн тонн связано с уменьшением перевалки в Туапсинском морском торговом порту из-за профилактических работ на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе в начале 2016 года, а также общим снижением заявок клиентов на площадках в Туапсе и Таганроге.