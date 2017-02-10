ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 февраля холдинг "РЖД" завершил реализацию проекта по реконструкции железнодорожной линии Белград - Панчево в Сербии. Финальный акт приемки работ подписан АО "Инфраструктура железных дорог Сербии". Таким образом, ООО "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания ОАО "РЖД") полностью выполнило обязательства по реконструкции данного участка, объект принят заказчиком. С настоящего момента начинается трехлетний гарантийный период объекта.



Работы на участке Белград - Панчево стартовали в конце марта 2014 года и включили в себя реконструкцию 16 км существующего пути, строительство и электрификацию нового второго пути, строительство 2 станций и 2 остановочных пунктов, моста через реку Тамиш длиной 242 метра, а также малых железнодорожных мостов. Также было построено 3 трансформаторные подстанции, здание СЦБ и телекоммуникации на ст. Панчево Главный. Выполнены работы по устройству водоотводов, восстановлению контактной сети, систем СЦБ и связи.



Кроме этого, по запросу заказчика ООО "РЖД Интернешнл" провело дополнительные работы по полной замене двух путепроводов с монтажом новых металлических пролетов. Благодаря мерам по оптимизации расходов компании удалось провести работы по реконструкции путепроводов без дополнительных затрат со стороны заказчика, обеспечив безопасность движения как для пассажиров поездов, так и для автомобилистов.