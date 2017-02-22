ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Хонда Мотор Рус» 21 февраля объявила о проведении отзыва 135491 автомобиля. Из них 135168 автомобиля марки Honda (Civic 4D, CR-V, Jazz, FR-V, Legend 4D) и 323 автомобиля марки Acura (RDX), изготовленные с 2005-го по 2016 год. В данных автомобилях вследствие ошибки при производственном процессе подушка безопасности может не сработать предусмотренным образом, сообщает пресс-служба Росстандарта.

На указанных автомобиля марки Honda (Civic 4D, CR-V, Jazz, FR-V, Legend 4D) и марки Acura (RDX) будет выполнена замена газогенератора подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.