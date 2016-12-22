ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москва выделит в 1,5 раза больше средств на строительство дорог в ближайшие три года, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



«Расходы Адресной инвестиционной программы на строительство дорог, действительно, возрастают. Вместо 100 млрд рублей в год планируем направлять по 150 млрд до 2019 года», - рассказал М. Хуснуллин.



Он пояснил, что такая необходимость связана в основном с развитием новых территорий.



«Это позволит нам форсировать строительство дороги Солнцево - Бутово - Видное, построить дороги в тех районах Новой Москвы, где пройдет метро, чтобы к станциям можно было беспрепятственно проехать», - пояснил М. Хуснуллин.



Он также отметил, что в старой части города будет построен южный дублер Кутузовского проспекта от Аминьевского до Минского шоссе. Его строительство начнется уже в 2017 году.