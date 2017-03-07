ОРЕАНДА-НОВОСТИ. СПАО "Ингосстрах" выплатило страховое возмещение в размере более 2 млн рублей в связи с хищением деталей асфальтоукладчика VOLVO Р7820С. Страхователем по договору выступила лизинговая компания. Инцидент произошёл в ноябре 2016 года в Тамбовской области. По факту хищения было возбуждено уголовное дело.

Имущество клиента было застраховано в "Ингосстрахе" от рисков пожара, удара молнии, стихийных бедствий, аварий, в том числе дорожно-транспортных происшествий, столкновений, наездов, опрокидывания, падения инородных предметов на застрахованное имущество, а также от противоправных действий третьих лиц. Договор был заключён на 3 года.