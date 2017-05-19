ОРЕАНДА-НОВОСТИ. СПАО "Ингосстрах" одержало победу в открытом конкурсе на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), который был организован Государственной фельдъегерской службой Российской Федерации.

Согласно условиям контракта страховой защитой обеспечены 444 транспортных средства, находящиеся на балансе учреждения. Лимит страховой ответственности установлен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Помимо СПАО "Ингосстрах" в конкурсе участвовало ещё шесть страховых компаний.