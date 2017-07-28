Инвестиции РЖД в развитие Северной магистрали в первом полугодии составили 6,4 млрд рублей
28.07.2017, 17:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Инвестиционный бюджет Северной железной дороги в 2017 году составляет 14,5 млрд рублей, из них в I полугодии израсходовано 6,4 млрд рублей.
Наибольший объём средств запланирован на реализацию проектов, направленных на обновление предприятий путевого комплекса, снятие инфраструктурных ограничений, обновление подвижного состава, развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры.
СЖД последовательно решает задачи по снятию инфраструктурных ограничений. Для повышения пропускных способностей Северо-Западного региона дороги продолжается реконструкция железнодорожных путей на участках Махрово – Россолово – Галич, Сулозеро – Куша, Шеломово – Шексна. За 6 месяцев в проект инвестировано 1,6 млрд рублей. Проведена модернизация на 72 км железнодорожного пути, смена 25 стрелочных переводов. На эти цели предусмотрено направить 3,2 млрд рублей.
Инвестиции в проекты по повышению безопасности движения, обновление предприятий путевого комплекса, обновление оборудования и устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики, связи, развитие предприятий локомотивного и вагонного хозяйств составят 3,4 млрд рублей.
Ведётся обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна. В I полугодии для пропуска грузовых поездов на участке 222-238 км линии Маленга - Обозерская на реконструкцию земляного полотна было выделено 178,1 млн рублей, на реконструкцию станции Череповец-II – 159,2 млн рублей.
На обновление и модернизацию парка тягового подвижного состава за 6 месяцев направлено 966 млн рублей. На СЖД поступило 6 единиц новых локомотивов ТЭМ-14 в ТЧЭ Ярославль и 5 единиц новых локомотивов ТЭП70БС – в ТЧЭ Иваново.
Наибольший объём средств запланирован на реализацию проектов, направленных на обновление предприятий путевого комплекса, снятие инфраструктурных ограничений, обновление подвижного состава, развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры.
СЖД последовательно решает задачи по снятию инфраструктурных ограничений. Для повышения пропускных способностей Северо-Западного региона дороги продолжается реконструкция железнодорожных путей на участках Махрово – Россолово – Галич, Сулозеро – Куша, Шеломово – Шексна. За 6 месяцев в проект инвестировано 1,6 млрд рублей. Проведена модернизация на 72 км железнодорожного пути, смена 25 стрелочных переводов. На эти цели предусмотрено направить 3,2 млрд рублей.
Инвестиции в проекты по повышению безопасности движения, обновление предприятий путевого комплекса, обновление оборудования и устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики, связи, развитие предприятий локомотивного и вагонного хозяйств составят 3,4 млрд рублей.
Ведётся обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна. В I полугодии для пропуска грузовых поездов на участке 222-238 км линии Маленга - Обозерская на реконструкцию земляного полотна было выделено 178,1 млн рублей, на реконструкцию станции Череповец-II – 159,2 млн рублей.
На обновление и модернизацию парка тягового подвижного состава за 6 месяцев направлено 966 млн рублей. На СЖД поступило 6 единиц новых локомотивов ТЭМ-14 в ТЧЭ Ярославль и 5 единиц новых локомотивов ТЭП70БС – в ТЧЭ Иваново.
Источник: РЖД