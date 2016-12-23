Инвестиции в развитие Дальневосточной магистрали в 2017 году составят 44,8 млрд рублей
23.12.2016, 12:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 декабря начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин на итоговой пресс-конференции рассказал о работе магистрали в уходящем году и основных задачах на предстоящий год.
Отмечено, что была сохранена главная тенденция последних лет – увеличение перевозок в направлении тихоокеанских портов. Погрузка на станциях сети российских железных дорог в адрес морских терминалов и нефтебаз Дальнего Востока увеличилась более чем на 6%. Преимущественно, динамика достигнута за счет перевалки экспортного каменного угля через порты Ванино-Советско-Гаванского и Находкинского узлов.
"В среднем, ежедневно на станциях российских железных дорог, с учетом собственной погрузки, в адрес дальневосточных грузополучателей грузилось более 6 тыс. вагонов. И этот показатель постоянно растет. 15 декабря было погружено рекордное количество – 6766 вагонов", – проинформировал Николай Маклыгин.
В этих условиях к прошлому году улучшен целый ряд качественных показателей: производительность труда (+8,4%), производительность локомотива (+2,2%), участковая скорость (+3,1%), средний вес грузового поезда (+48 т) и др.
По словам Николая Маклыгина, есть все основания полагать, что перевозки будут расти и дальше. В этой связи необходимо большое внимание уделять развитию инфраструктуры.
В 2016 году в развитие магистрали вложено 43,6 млрд рублей. Главным образом, средства направлялись на ликвидацию так называемых узких мест и развитие самых грузонапряженных направлений. Введен в эксплуатацию целый ряд важных объектов, в том числе более 20 разъездов и станций. Инвестиционная программа следующего года оценивается в 44,8 млрд рублей.
Отмечено, что была сохранена главная тенденция последних лет – увеличение перевозок в направлении тихоокеанских портов. Погрузка на станциях сети российских железных дорог в адрес морских терминалов и нефтебаз Дальнего Востока увеличилась более чем на 6%. Преимущественно, динамика достигнута за счет перевалки экспортного каменного угля через порты Ванино-Советско-Гаванского и Находкинского узлов.
"В среднем, ежедневно на станциях российских железных дорог, с учетом собственной погрузки, в адрес дальневосточных грузополучателей грузилось более 6 тыс. вагонов. И этот показатель постоянно растет. 15 декабря было погружено рекордное количество – 6766 вагонов", – проинформировал Николай Маклыгин.
В этих условиях к прошлому году улучшен целый ряд качественных показателей: производительность труда (+8,4%), производительность локомотива (+2,2%), участковая скорость (+3,1%), средний вес грузового поезда (+48 т) и др.
По словам Николая Маклыгина, есть все основания полагать, что перевозки будут расти и дальше. В этой связи необходимо большое внимание уделять развитию инфраструктуры.
В 2016 году в развитие магистрали вложено 43,6 млрд рублей. Главным образом, средства направлялись на ликвидацию так называемых узких мест и развитие самых грузонапряженных направлений. Введен в эксплуатацию целый ряд важных объектов, в том числе более 20 разъездов и станций. Инвестиционная программа следующего года оценивается в 44,8 млрд рублей.