Инвестиции в развитие инфраструктуры ОЖД в 2017 году составят порядка 37 млрд рублей
14.02.2017, 12:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На модернизацию инфраструктуры и развитие Октябрьской железной дороги в 2017 году планируется направить порядка 37 млрд рублей.
Так, в текущем году продолжатся работы по комплексной реконструкции участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и развитию железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива. Объем инвестиций составит порядка 3,2 млрд рублей. Напомним, что ОАО "РЖД" является основным перевозчиком грузов для морского торгового порта Усть-Луга и ключевым партнером по развитию железнодорожной инфраструктуры в Усть-Лужском транспортном узле и на подходах к нему.
В 2017 году планируется завершить реализацию проекта "Реконструкция станции Волховстрой-1. Парк приема". Инвестиционные вложения составят порядка 981 млн рублей.
В ближайшей перспективе для увеличения пропускных способностей к порту Усть-Луга на Октябрьской железной дороге будут развиваться и дальние железнодорожные подходы – направление Дмитров – Сонково – Будогощь – Мга. В 2017 году на реализацию проекта "Развитие направления Дмитров – Сонково – Мга" планируется направить порядка 345 млн рублей.
Инвестиции в реконструкцию железнодорожного полотна в границах Октябрьской железной дороги в 2017 году составят порядка 5,4 млрд рублей.
Объём средств на обновление подвижного состава составит около 8,5 млрд рублей.
Так, в текущем году продолжатся работы по комплексной реконструкции участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и развитию железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива. Объем инвестиций составит порядка 3,2 млрд рублей. Напомним, что ОАО "РЖД" является основным перевозчиком грузов для морского торгового порта Усть-Луга и ключевым партнером по развитию железнодорожной инфраструктуры в Усть-Лужском транспортном узле и на подходах к нему.
В 2017 году планируется завершить реализацию проекта "Реконструкция станции Волховстрой-1. Парк приема". Инвестиционные вложения составят порядка 981 млн рублей.
В ближайшей перспективе для увеличения пропускных способностей к порту Усть-Луга на Октябрьской железной дороге будут развиваться и дальние железнодорожные подходы – направление Дмитров – Сонково – Будогощь – Мга. В 2017 году на реализацию проекта "Развитие направления Дмитров – Сонково – Мга" планируется направить порядка 345 млн рублей.
Инвестиции в реконструкцию железнодорожного полотна в границах Октябрьской железной дороги в 2017 году составят порядка 5,4 млрд рублей.
Объём средств на обновление подвижного состава составит около 8,5 млрд рублей.