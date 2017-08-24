ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авиакомпания ЮВТ АЭРО сообщает, что с 3 октября 2017 года начнутся регулярные полёты в город Ноябрьск из Казани.



По направлению Казань – Ноябрьск – Казань рейсы будут выполняться по вторникам и субботам, стоимость авиабилета 5 640 руб. в одну сторону.

Рейсы выполняются на воздушных судах CRJ-200.

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" динамично развивает свою деятельность, открывая новые маршрутные направления и улучшая качество предоставляемых пассажирам услуг.

АО "ЮВТ АЭРО" - авиакомпания из Республики Татарстан, которая осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Базовыми аэропортами "ЮВТ АЭРО" являются Международный Аэропорт "Казань" и Аэропорт "Бугульма". В парке авиакомпании - 50 - местные самолёты Bombardier CRJ-200.