ЖД эстакаду на Павелецком направлении МЖД начнут строить во II квартале 2017 года
15.02.2017, 15:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Строительство железнодорожной эстакады по Павелецкому направлению МЖД на пересечении с Южной рокадой планируется начать во II квартале текущего года. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарёв.
Проектом производства работ предусматривается строительство двух железобетонных двухпутных путепроводов. Один путепровод будет обеспечивать пропуск первого и второго действующих путей, второй путепровод – под третий действующий и четвёртый перспективный путь.
Полная длина путепровода – 58,4 метра, ширина одной эстакады – 11,3 метра, второй – 6, 275 метра.
Проектируемый путепровод будет способен обеспечить пропуск транспортных потоков основного хода Южной рокады под железнодорожными путями Павелецкого направления МЖД. По направлению от Пролетарского до Балаклавского проспекта проезжая часть под железнодорожным путепроводом будет иметь 4 полосы движения по 3,75 метра каждая, 2 полосы безопасности, шириной по 1 метру и тротуар, шириной 3 метра. По направлению от Балаклавского до Пролетарского проспекта проезжая часть будет иметь 5 полос движения по 3,75 метра каждая, 2 полосы безопасности, шириной по 1 метру и обочину, шириной 1,5 метра.
Вдоль опор путепровода и подпорных стен, удерживающих откос железнодорожной насыпи, планируется установить барьерное ограждение.
Между транспортными потоками Южной рокады будет разделительная полоса, шириной 3,4 метра, где планируется разместить промежуточные опоры эстакад и барьерное ограждение.
Напомним, в настоящее время на Южной рокаде ведётся строительство эстакады по Варшавскому шоссе, ведётся перекладка инженерных коммуникаций, перенос теплотрасс, кабельных линий и канализации, ведётся строительство перепускного коллектора реки Чертановка.
Полностью работы 1 и 2 этапов должны быть завершены в 2018 году.
Проектом производства работ предусматривается строительство двух железобетонных двухпутных путепроводов. Один путепровод будет обеспечивать пропуск первого и второго действующих путей, второй путепровод – под третий действующий и четвёртый перспективный путь.
Полная длина путепровода – 58,4 метра, ширина одной эстакады – 11,3 метра, второй – 6, 275 метра.
Проектируемый путепровод будет способен обеспечить пропуск транспортных потоков основного хода Южной рокады под железнодорожными путями Павелецкого направления МЖД. По направлению от Пролетарского до Балаклавского проспекта проезжая часть под железнодорожным путепроводом будет иметь 4 полосы движения по 3,75 метра каждая, 2 полосы безопасности, шириной по 1 метру и тротуар, шириной 3 метра. По направлению от Балаклавского до Пролетарского проспекта проезжая часть будет иметь 5 полос движения по 3,75 метра каждая, 2 полосы безопасности, шириной по 1 метру и обочину, шириной 1,5 метра.
Вдоль опор путепровода и подпорных стен, удерживающих откос железнодорожной насыпи, планируется установить барьерное ограждение.
Между транспортными потоками Южной рокады будет разделительная полоса, шириной 3,4 метра, где планируется разместить промежуточные опоры эстакад и барьерное ограждение.
Напомним, в настоящее время на Южной рокаде ведётся строительство эстакады по Варшавскому шоссе, ведётся перекладка инженерных коммуникаций, перенос теплотрасс, кабельных линий и канализации, ведётся строительство перепускного коллектора реки Чертановка.
Полностью работы 1 и 2 этапов должны быть завершены в 2018 году.