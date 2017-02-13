ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 февраля 1842 года (13 февраля по новому стилю) император Николай I подписал указ о строительстве железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой.

Успешное завершение строительства и начало эксплуатации первой в России железной дороги – Царскосельской – явилось мощным толчком к развитию этого вида транспорта в стране. Особенно актуальным вопросом стала организация железнодорожного сообщения между двумя столицами.

14 (26) апреля 1843 года была высочайше утверждена нанесённая на карту линия будущей железной дороги, и в мае 1843 года начались строительные работы одновременно с двух сторон – от Санкт-Петербурга и Москвы. "Местом встречи" было назначено Бологое.

Железная дорога строилась сразу на двух путях, работы производились преимущественно вручную с помощью конной тяги, однако между станциями Валдайка и Березайка применялись паровые землекопные машины, схожие по конструкции с современными экскаваторами.

В ходе проектирования и сооружения дороги были определены многие параметры, в дальнейшем учитывавшиеся при строительстве других магистралей: помимо принятой ширины колеи – 1524 мм, ставшей общегосударственной на сети российских железных дорог, это предельные уклоны, минимальный радиус кривых на перегонах в 1600 м, тяговые "плечи" для паровозов в 159 км.

Строительство железнодорожного полотна в местности, изобилующей реками, ручьями и болотами, также потребовало возведения большого числа искусственных инженерных сооружений. Всего на трассе построили 69 каменных и чугунных труб, 19 путепроводов и 184 моста, в том числе первый в стране разводной мост через реку Волхов.

Первым почётным пассажиром дороги стал сам император Николай I. В августе 1851 года он в сопровождении свиты проехал до Москвы, делая продолжительные остановки и осматривая путь. Официальное открытие дороги состоялось 1 (13) ноября 1851 года.