ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Команда «КАМАЗ-мастер» проходит последние технические и административные проверки перед стартом легендарного ралли «Дакар-2017», официальный старт которой состоится 2 января в столице Парагвая – Асунсьон.

Члены команды «КАМАЗ-мастер» прибыли в Аргентину двумя группами: первая ещё 25 декабря, а вторая – тремя днями позже. Теперь им необходимо пройти последние проверки накануне старта «Дакара». Напомним, участники гонки, организаторы и аккредитованная пресса из разных стран в обязательном порядке проходят административные и технические проверки, которые представляют из себя целый ряд всевозможных контрольных и прочих процедур, начиная от фотографирования участников и монтажа навигационного оборудования и заканчивая проверкой соответствия гоночных автомобилей техническому регламенту гонки – в общей сложности, более десятка пунктов.

В частности, административная часть включает в себя проверку организаторами у экипажа сроков действия паспортов и виз, регистрационных сертификатов, гоночных лицензий, техпаспорта, действующих водительских прав, а также разрешений от национальной автомобильной федерации на выступление в гонках за рубежом и разрешения владельца на использование транспортного средства.