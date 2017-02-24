KLM открывает второй ежедневный рейс в Амстердам из Санкт-Петербурга
24.02.2017, 21:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Авиакомпания KLM с 19 февраля 2017 г. увеличила частоту полётов между Санкт-Петербургом и Амстердамом (Нидерланды) с одного до двух раз в день. Новый ежедневный утренний рейс из аэропорта Пулково в голландский аэропорт Схипхол осуществляется на воздушных судах Boeing737, оснащённых салонами экономического и бизнес-класса.
Запуск второго ежедневного рейса позволит пассажирам выбирать наиболее оптимальный вариант расписания полётов и откроет дополнительные возможности удобных стыковок через Амстердам по таким направлениям, как Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Чикаго, Бостон, Майами, Вашингтон, Сиэтл, Торонто, Рио-де-Жанейро, Богота, Гавана, Мехико, Кюрасао, Аруба, Кито, Гуаякиль, Лима, Панама, Найроби, Кейптаун и многие другие. Кроме того, в текущем зимнем сезоне KLM дополнительно увеличил предложение по количеству мест на линии Санкт-Петербург-Амстердам благодаря использованию самолётов большей вместимости на некоторых рейсах.
Авиакомпания KLM выполняет регулярные рейсы из Пулково с ноября 1987 г. В 2016 г. перевозчик обслужил в аэропорту Санкт-Петербурга более 107 тыс. пассажиров.
«KLM Королевские Голландские Авиалинии» основаны в октябре 1919 г. Главным узловым аэропортом перевозчика является аэропорт Амстердама Схипхол. KLM — участник международного авиационного альянса SkyTeam, с 2004 г. входит в европейскую авиатранспортную группу Air France - KLM.
Запуск второго ежедневного рейса позволит пассажирам выбирать наиболее оптимальный вариант расписания полётов и откроет дополнительные возможности удобных стыковок через Амстердам по таким направлениям, как Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Чикаго, Бостон, Майами, Вашингтон, Сиэтл, Торонто, Рио-де-Жанейро, Богота, Гавана, Мехико, Кюрасао, Аруба, Кито, Гуаякиль, Лима, Панама, Найроби, Кейптаун и многие другие. Кроме того, в текущем зимнем сезоне KLM дополнительно увеличил предложение по количеству мест на линии Санкт-Петербург-Амстердам благодаря использованию самолётов большей вместимости на некоторых рейсах.
Авиакомпания KLM выполняет регулярные рейсы из Пулково с ноября 1987 г. В 2016 г. перевозчик обслужил в аэропорту Санкт-Петербурга более 107 тыс. пассажиров.
«KLM Королевские Голландские Авиалинии» основаны в октябре 1919 г. Главным узловым аэропортом перевозчика является аэропорт Амстердама Схипхол. KLM — участник международного авиационного альянса SkyTeam, с 2004 г. входит в европейскую авиатранспортную группу Air France - KLM.