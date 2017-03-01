ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Звуковые объявления на всех железнодорожных вокзалах Москвы будут дублировать на английском. Голосовые сообщения запишут заново на двух языках к июню — к Кубку конфедераций 2017 года. На английский переведут объявления о графике международных, а также междугородних и пригородных поездов.

Как рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД», будет разработан единый стандарт объявлений, их запишут одним голосом на двух языках.

«Сейчас объявления, связанные с графиком движения поездов, дублируются на английском языке только для некоторых маршрутов на трёх вокзалах: Казанском, Ленинградском и Курском, — рассказали в дирекции ОАО “РЖД”. — Англоязычная информация записана разными дикторами».

В пресс-службе подчеркнули, что перевод объявлений актуален в том числе в связи проведением Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года, когда в Москву приедет много иностранных гостей.

Запуск объявлений о прибытии и отправлении поездов также будет полностью автоматизирован, что облегчит работу диктора, который сейчас включает запись, нажимая специальную кнопку. Дикторы на вокзалах останутся на случай экстренных изменений в графике движения. В таких случаях информация всегда озвучивается «живым» голосом.

Единый стандарт звуковых объявлений к Кубку конфедераций разработают и для Московского метрополитена. Информирование пассажиров на английском запустят в поездах на всех линиях подземки к июню. На этот язык также переведут сообщения о правилах поведения в метро, которые звучат на эскалаторах. Сейчас по-английски дублируют объявления в поездах на Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линиях, а также на Московском центральном кольце.

Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Его матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Многие иностранные болельщики прибудут в Москву, а из столицы отправятся в другие города проведения турнира, в том числе на железнодорожном транспорте.