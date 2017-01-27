К лету на станциях Московского центрального кольца появятся вендинговые автоматы с напитками и закусками
Как рассказали в пресс-службе АО «МКЖД», отдельные зоны для торговли создадут в таких местах, где они не будут мешать проходящим пассажирам. Расположение торговых зон на станциях определят индивидуально. На каждом из 22 ТПУ планируется установить по четыре автомата.
Сначала в аппаратах можно будет купить только холодные и горячие напитки, закуски и аптечные принадлежности. К последним относятся товары, для продажи которых не требуется аптечная лицензия. Например, пластыри, бинты, контактные линзы, гигиенические бахилы, влажные и сухие салфетки, медицинские маски и так далее. В дальнейшем торговый ассортимент может быть расширен.
Планируется, что аукцион на право размещения вендинговых аппаратов объявят в марте, а договор с победителем заключат в апреле. Первые мобильные торговые точки должны появиться на станциях МЦК уже к этому лету.